Gatto-volpe scoperto in Corsica

(Di lunedì 24 giugno 2019) Potrebbe essere una nuova specie non ancora classificata iltrovato in. Un esemplare è stato catturato senza alcun danno dal personale dell’Ente Nazionale per la Caccia e Fauna selvatica Oncfs. Il felino è ritenuto una specie finora sconosciuta, anche se noto col nome locale di «Ghjattu» per colorazione e dimensioni analoghe alla. È molto più simile alselvatico africano (Felis silvestris lybica) che al «cugino» europeo (Felis silvestris silvestris), in effetti potrebbe essere una nuova specie diselvatico - e di questo sono convinti i ricercatori dell'Oncfs – dal momento che il suo Dna è differente daldomestico. Non si tratta perciò di un esemplare domestico rinselvatichito. L'animale è stato individuato sulle montagne delladopo una lunga ricerca, ...

