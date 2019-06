Fiori di arancio per Vincenzo Mingolla | matrimonio col compagno Andrea

blogo

(Di lunedì 24 giugno 2019) Congratulazioni a, ballerino noto per aver preso parte alla settima edizione di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5, che vide trionfare in finale Marco Carta (tornato recentemente alle cronache non proprio per il suo talento canoro)., che venne eliminato prima della fase serale del programma tra molte polemiche, è convolato a nozze colFalzane la scorsa domenica, 23 giugno 2019, al Castello di Santa Severa, sul litorale romano.Come riportato da Bitchyf, a presenziare come invitati all'evento altri allievi di Amici, tra cui Costantino Imperatore (Amici 10) e Shaila Gatta (Amici 14), velina di Striscia La Notizia e conduttrice dell'edizione estiva di Paperissima Sprint. La cerimonia è stata celebrata all'aperto, complice il bel tempo e la splendida cornice del castello medievale che affaccia sul mar Tirreno, tra composizioni ...

fogliadinieliia : RT @IlCapoluogo: Fiori d’arancio per i giovani sposi Marco e Silvia - RobertaGaleotti : RT @IlCapoluogo: Fiori d’arancio per i giovani sposi Marco e Silvia - IlCapoluogo : Fiori d’arancio per i giovani sposi Marco e Silvia -