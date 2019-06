Death Stranding sarà un capolavoro

Death Stranding : Hideo Kojima ed il regista Nicolas Winding Refn parteciperanno al San Diego Comic Con : Nella giornata di oggi il creatore di Death Stranding, Hideo Kojima, ha annunciato attraverso Twitter che presenzierà al San Diego Comic Con.Oltre a lui, come riporta Twinfinite, sarà presente anche il regista danese Nicolas Winding Refn che all'interno del gioco interpreta il personaggio di Heartman.Ora che Death Stranding ha finalmente una data di uscita, Kojima sta pian piano svelando alcuni dettagli del gioco. Recentemente il director ha ...

Death Stranding : ecco perché è un "A Hideo Kojima Game" : Nel materiale promozionale e i trailer di Death Stranding è presente la classica dicitura "A Hideo Kojima Game". Una sorta di marchio di fabbrica che è apparso in passato anche nei titoli della serie Metal Gear Solid. Ma qual'è il significato di questa dicitura e perché è presente anche in Death Stranding? La risposta è arrivata grazie a un lungo post su Twitter, pubblicato dallo stesso Kojima.Nel messaggio il celebre game designer spiega che 33 ...

Cinema e videogiochi sempre più vicini - da Cyberpunk 2077 a Death Stranding : Il trend degli ultimi mesi è senza dubbio quello di un connubio sempre più fitto tra Cinema e videogiochi. Ultimo episodio tra tutti, che in questo momento sta destando molto interesse, è la partecipazione di Keanu Reeves a Cyberpunk 2077. Sicuramente questa compenetrazione sembra essere indice di un reciproco interesse tra la settima arte e la “nuova arte”. Inizi particolari Andando indietro nel tempo già è capitato che un noto attore prestasse ...

L’angolo del collezionismo : Death Stranding : L’8 novembre 2019, questa è la data ufficiale di uscita dell’ultima opera di Hideo Kojima, Death Stranding, per ora per PlayStation 4, che Sony Interactive Entertainment, società che cura le sua pubblicazione, ha fatto conoscere durante la presentazione del trailer. Non solo, ma in quell’occasione è stata anche comunicata la vendita di quattro edizioni speciali del gioco, tutte acquistabili in pre-ordine, per poter ...

Hideo Kojima : il genere "Social Strand System" di Death Stranding equivale a "Tactical Espionage Action" utilizzato per Metal Gear Solid : Death Stranding si è mostrato nel recente trailer e abbiamo finalmente una data di uscita. Dopo l'annuncio la rete è stata invasa da moltissime informazioni sull'ambizioso gioco, tuttavia rimangono molti punti interrogativi e, uno di questi, riguarda il genere di appartenenza.Che cos'è Death Starnding? Un action? Uno stealth game? Inizialmente Hideo Kojima disse che Death Stranding è un "action Strand game" o, più precisamente, parlò di "action ...

Hideo Kojima : Death Stranding è un "action strand game" : Pochi giorni fa abbiamo visto lo splendido trailer di Death stranding in cui veniva annunciata la data di uscita dell'atteso gioco. Tuttavia, anche dopo la visione del filmato, molti punti rimangono avvolti nel mistero, come ad esempio il genere di appartenenza.In molti hanno creduto che Death stranding potesse essere uno "stealth game", in stile Metal Gear, ma Kojima ha voluto ribadire che il titolo appartiene a tutt'altro genere.Sul profilo ...

Lo spettacolare trailer di Death Stranding analizzato da un video di Digital Foundry : Pochi giorni fa abbiamo finalmente ammirato il nuovo trailer dell'attesissimo Death Stranding di Hideo Kojima e scoperto la data di uscita del gioco.Il video ha lasciato molti a bocca aperta offrendo anche degli spezzoni di gameplay, tuttavia non ha svelato troppo riguardo la storia.A pochi giorni dalla pubblicazione del filmato, ecco arrivare la puntuale analisi ad opera di Digital Foundry che si è soffermata sull'uso del motore di Guerrilla ...

Death Stranding : il personaggio di Cliff è un accanito fumatore a causa di Mads Mikkelsen : Hideo Kojima ha rivelato ai suoi follower su Twitter una curiosa piccola storia su come il personaggio Cliff, interpretato da Mads Mikkelsen nel suo imminente gioco Death Stranding, è cambiato nel tempo dal primo script, riporta Dualshockers. Secondo Kojima-san, il personaggio è stato trasformato in un fumatore accanito quando ha notato che Mads Mikkelsen prendeva alcune pause durante le riprese. "Cliff, interpretato da Mads nel nuovo trailer di ...

Hideo Kojima è soddisfatto dell'accoglienza riservata a Death Stranding e lancia una frecciata a Konami : "non ho perso niente" : Death Stranding si è finalmente rivelato nel lungo trailer pubblicato pochi giorni fa, dove è stata anche annunciata la data di uscita dell'attesissimo gioco.In seguito alla visione del filmato, la rete è stata invasa dalle numerosissime reazioni dei fan che hanno soddisfatto Hideo Kojima.Attraverso l'account Twitter ufficiale, il game designer ha voluto ringraziare i giocatori per l'accoglienza riservata a Death Stranding e, allo stesso tempo, ...

Hideo Kojima : "nel gennaio 2016 Death Stranding esisteva solo nella mia testa" : Lo sviluppatore di Death Stranding, Hideo Kojima, ha rivelato i traguardi che considera fondamentali del suo studio - Kojima Productions - e del suo ambizioso e misterioso gioco, riporta Eurogamer.net."Nel gennaio 2016, Death Stranding esisteva solo nel mio cervello, ora è diventato reale e sono stato in grado di annunciare il giorno dell'uscita, grazie a tutti i ragazzi di Guerilla Games, che hanno offerto gentilmente il loro engine", ha detto ...

Death Stranding senza limiti - libertà estrema concessa ai giocatori? : L'ultima settimana è stata indubbiamente densa di avvenimenti per Death Stranding. Il titolo patrocinato da uno degli uomini in assoluto più in vista dell'industria videoludica, Hideo Kojima, si è infatti palesato in tutto il suo splendore in un nuovo reveal del suo gameplay: un filmato lungo quasi nove minuti (potete visionarlo all'interno di questo nostro articolo) che fa un po' una panoramica dei diversi elementi presenti nel gioco - dalle ...

Death Stranding non sarà un gioco stealth - spiega Hideo Kojima : Nonostante il corposo trailer di annuncio con tanto di data di lancio e sequenze di gioco, l'idea che ci possiamo fare riguardo al gameplay di Death Stranding è ancora abbastanza fumosa.Ebbene, negli ultimi tempi ne sappiamo qualcosa di più grazie ai diversi trailer e dichiarazioni di Kojima, ma ci sono degli elementi ancora molto lacunosi e farsi un'idea sbagliata del gioco, giudicando dai trailer, è cosa facile.Per questo motivo Hideo Kojima ...