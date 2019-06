Bloccata in auto sotto il sole | Elisabetta Canalis | il video che ha scioccato tutti

caffeinamagazine

(Di lunedì 24 giugno 2019) Siccome, purtroppo, spesso le parole non bastano alloraha deciso di postare sul suo profilo Instagram un. Si tratta di un filmato dal forte impatto emotivo. Lo scopo della ex Velina di Striscia la Notizia è quello di dare il suo contributo per salvare gli animali che d’estate vengono spesso lasciati a morire chiusi in macchinaalcocente. Laha così aderito a una campagna di sensibilizzazione su questo tema promosso dall’associazione Peta, da anni impegnata per la salvaguardia delle specie animali. Nella clip si vede l’ex velina chiusa dentro un’parcheggiatailrovente. Non riesce a uscire, ha finito l’acqua, fa fatica a respirare a causa dei finestrini quasi completamente chiusi e fa di tutto per cercare di scendere dall’prima di sentirsi male per il forte caldo. (Continua dopo la foto) Il, come detto, è molto ...

