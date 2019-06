Allan-Psg | Gazzetta | maxi offerta dei parigini | arriva la risposta del Napoli

Gazzetta : Per Allan al Psg si potrebbe chiudere a 60 milioni : Il Psg non si è mai arreso per Allan. L’operazione avrebbe dovuto concludersi a gennaio, ma poi non se ne fece niente, e adesso il club parigino, scrive la Gazzetta dello Sport, è tornato alla carica. Allan è impegnato in Copa America, in questo momento, ma aspetta un segnale da uno dei suoi procuratori, Juan Manuel Gemelli che sta lavorando proprio all’ipotesi Psg. Il Napoli chiede per il suo centrocampista 70 milioni, ma, scrive la ...

Mattino : Il Psg insiste per Allan : Il Psg non demorde e ci riprova con Allan secondo il Mattino. La richiesta del Napoli resta molto alta, vicino ai 75 milioni di euro, ma il margine per trattare c’è. Il PSG ha stanziato 60 milioni per Allan: il Napoli ha già chiesto di avvicinarsi alla cifra richiesta attraverso bonus, anche facilmente raggiungibili. Gli agenti del calciatori avrebbero già pronto un quinquennale su una base di 6 milioni a stagione e la partenza del centrale di ...

CorSport : Psg alla riscossa per Allan - ma il Napoli resiste : Il Psg ci ha già provato l’estate scorsa. All’epoca, l’offerta per allan ammontava a 60 milioni di euro. Prevedeva un quinquennale da sette milioni e passa. Ad un certo punto la stagione del centrocampista ha anche risentito delle voci di mercato, con il mancato schieramento in panchina da parte del mister e qualche prestazione sottotono. Adesso, scrive il Corriere dello Sport, ci sarebbero di nuovo alcune “chiacchierate di cortesia”, non ...

PSG - nuova strategia di mercato : Allan il primo nome per il post Rabiot. Gli obiettivi : PSG nuova strategia di mercato Il Paris Saint-Germain ha deciso di cambiare strategia sul mercato, quindi optare per obiettivi chiari e precisi. Lo riporta Le Parisien: Allan del Napoli è il primo nome per la mediana per prendere il posto di Adrien Rabiot. Arriverà a zero Ander Herrera dal Manchester United, tra gli obiettivi James Milner del Liverpool. E tra i terzini, può arrivare da svincolato Filipe Luis dall’Atletico Madrid ...

Il Psg non molla su Allan : il brasiliano supervisionato contro l’Inter : A leggere France Football sembrerebbe che il Psg non abbia deposto le armi per accaparrarsi Allan. La rivista sportiva francese scrive che il centrocampista del Napoli è stato supervisionato di nuovo domenica 19 maggio nella sfida contro l’Inter dalla squadra francese, che cerca di raccogliere quante più informazioni è possibile “su un giocatore che ha attirato l’attenzione di PSG e Thomas Tuchel dal doppio confronto nella fase ...

Allan al PSG – Si assottiglia la distanza tra le parti. Il PSG chiede la firma prima della ‘Copa’ : Il portale gonfialarete.com riporta di un’indiscrezione della testata spagnola AS: Il PSG si è avvicinato alle richieste di ADL per Allan. Allan al PSG – Stando a quanto riportato dagli spagnoli, l’offerta del club parigino è stata gonfiata per avvicinarsi alle richieste del patron azzurro Aurelio De Laurentiis. I francesi sono pronti a versare nelle casse del Napoli 50 milioni di euro più bonus per assicurarsi le ...

PSG - nuovo assalto per Allan : stavolta il Napoli potrebbe cedere : Il Napoli dovrà difendersi nuovamente dagli assalti del PSG per Allan, avallati dal connazionale Neymar che sta facendo ‘pressioni’ Il Napoli di Aurelio De Laurentiis ha rifiutato le avances per Allan da parte del PSG nel mese di gennaio. Il calciatore brasiliano è rimasto alla corte di Ancelotti, ma adesso i parigini si sono rifatti sotto, secondo La Gazzetta dello Sport, anche grazie alle pressioni del connazionale Neymar che ...

Il Psg punta su Herrera. Il futuro di Allan per ora è al Napoli : Il futuro di Allan sembra essere quello di restare in azzurro. Almeno a leggere le indiscrezioni che trapelano da Mundo Deportivo che riporta il probabile svincolo a parametro zero del centrocampista spagnolo Ander Herrera (29 anni) dallo United in favore del Psg, con un contratto di 8 milioni a stagione. Il centrocampista di Bilbao andrebbe a sostituire Adrien Rabiot. Questa ipotesi farebbe tramontare la possibilità della partenza di Allan ...

Il Mattino – Allan-Psg - nuova offerta già accettata dal brasiliano - ma i parigini abbassano il prezzo : Allan-Psg, Il Mattino scrive di una nuova offerta già accettata dal brasiliano: Allan-Psg, la telenovela di calciomercato che ha accompagnato il popolo azzurro durante la sessione di gennaio scorso, sembra già pronta a ripartire con nuove episodi. E se l’ affare non è andato a buon fine a gennaio, quando il Napoli ha rifiutato l’ offerta per non restare scoperto nel ruolo, vista la mancanza di alternative, a giugno tutto può ...

Canal+ : «Napoli - il Psg ha un accordo con Allan» : PARIGI, Francia, - Il Paris Saint-Germain tornerà alla carica per Allan . Già inseguito lo scorso gennaio, il centrocampista brasiliano del Napoli - secondo Canal+ - resta una priorità per il club di ...

Gazzetta annuncia : “Allan al Psg - stabilita la cifra. Anche Diawara via : due nomi già bloccati per sostituirli” : Calciomercato Napoli, non solo Allan al Psg, ‘La Gazzetta dello Sport’ scrive sulle possibili mosse per il centrocampo: Allan al Psg è ormai un tormentone che ci accompagna dallo scorso Natale. Le voci e i rumors di una possibile partenza del brasiliano verso la Capitale transalpina, si susseguono ormai senza sosta. Tutto ciò ha già avuto un effetto negativo in campo, con il centrocampista azzurro che è calato di rendimento. E ...