VIDEO Inghilterra-Camerun | highlights | gol e sintesi Mondiali femminili | tre gol delle

(Di domenica 23 giugno 2019) Buona prestazione dell'che ha regolato con il punteggio di 3-0 ilin quel di Valenciennes, nel match degli ottavi di finale deidi calcio femminile di Francia 2019. Le ragazze del CT Phil Neville hanno messo le cose in chiaro già nel primo tempo chiuso sul doppio vantaggio, prima di chiudere i conti nella ripresa con il 3-0 finale. Andiamo a rivivere le emozioni di3-0.

