Trema la terra tra Lazio e Abruzzo

Una scossa di terremoto è stata avvertita a Roma. Per il momento non si segnalano danni. Epicentro a 3Km a Nordest di Colonna, a 9 km di profondità, nella zona dei Castelli romani, alle porte della Capitale. Secondo una valutazione preliminare dell'Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa è stata di magnitudo 3.7 tra, alle 22.43. Circone della metro C interrotta per verifiche.(Di domenica 23 giugno 2019)