laprimapagina

(Di domenica 23 giugno 2019)è sotto choc per l’incidente stradale avvenuto domenica mattina alle 6 lungo la Trasversale delle Serre, nei pressi di

Laprimapagina : #ViboValentia #Soriano Morti Natale Chiera e i due cugini Salvatore Farina, grave Giammarco Nesci - lightmoon972 : RT @cjmimun: Tre giovani sono morti in un incidente nel territorio di Spadola in provincia di Vibo Valentia. A scontrarsi, per cause in cor… - cjmimun : Tre giovani sono morti in un incidente nel territorio di Spadola in provincia di Vibo Valentia. A scontrarsi, per c… -