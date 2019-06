Infezioni sessuali in aumento | contagiato un italiano su 24 | Oltre sei miliardi di

Infezioni sessuali : un milione di nuovi casi al giorno. Quali sono e come difendersi : La fascia di età più colpita è quella tra i 15 e i 49 anni e i numeri sono molto alti, con più di un milione di nuovi casi ogni giorno. Si tratta del quadro, oggettivamente negativo, delle Infezioni sessuali nel mondo. I dati in merito, sono stati diffusi dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e riguardano in particolare quattro tipologie di Infezioni: clamidia, sifilide, gonorrea e tricomoniasi. I numeri relativi alle Infezioni ...

Aids : in Italia 84% di nuove Infezioni Hiv da rapporti sessuali non protetti : In Italia la maggioranza delle nuove diagnosi di infezione da Hiv “è attribuibile a rapporti sessuali non protetti, che costituiscono l’84,3% di tutte le segnalazioni (eterosessuali 45,8%; uomini con uomini 38,5%), mentre i consumatori di sostanze rappresentano il 3% dei casi. Milano è sicuramente una delle città più colpite, con 430 nuove diagnosi nel 2018“. Sono alcuni dei dati che saranno al centro del prossimo congresso Icar, la ...