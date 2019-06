Golf – BMW International Open | colpaccio di Pavan! L’azzurro trionfa in Germania

Golf - European Tour 2019 : Andrea Pavan conquista il BMW International Open! Fitzpatrick sconfitto al playoff - terzo Edoardo Molinari : Successo di Andrea Pavan al BMW International Open 2019, appuntamento dello European Tour andato in scena questa settimana sul percorso del Golf Club Eichenried di Monaco di Baviera (Germania). Il Golfista italiano ha conquistato il suo secondo titolo sul massimo circuito continentale dopo la vittoria dello scorso anno al D+D Real Czech Masters chiudendo un periodo piuttosto complicato che ha caratterizzato la prima parte della stagione. Il ...

Golf – BMW International Open : Jordan Smith ci prova - Pavan e gli azzurri in alto : Eurotour: ci prova Jordan Smith, in alto Pavan, Bergamaschi ed Edoardo Molinari. Il leader ha un colpo di margine su Matthias Schwab e Matthew Fitzpatrick. Ha ceduto Martin Kaymer L’inglese Jordan Smith conduce con 203 (70 67 66, -13) colpi, a un giro dal termine, il BMW International Open (European Tour), che si sta svolgendo sul tracciato del Golfclub München Eichenried (par 72) a Monaco di Baviera, in Germania. Sono in alta classifica ...

Golf – BMW International Open : guizzo di Martin Kaymer - quinti Edoardo Molinari e Pavan : Eurotour: in Germania guizzo di Martin Kaymer, quinti Edoardo Molinari e Pavan. In buona posizione Filippo Bergamaschi (14°) ed è rimasto in gara anche Renato Paratore Il tedesco Martin Kaymer è salito con 133 (67 66, -11) colpi al vertice del BMW International Open (European Tour), che si sta svolgendo sul tracciato del Golfclub München Eichenried (par 72) a Monaco di Baviera, in Germania, dove sono al quinto posto con 137 (-7) Edoardo ...

Golf - European Tour 2019 : Martin Kaymer s’invola in testa al BMW International Open. Edoardo Molinari e Andrea Pavan quinti : A piccoli passi, quasi senza far rumore, ma forse Martin Kaymer sta tornando. Un altro indizio arriva in questo senso dal secondo giro del BMW International Open a Monaco: in Baviera, il tedesco si rivela (per il momento) quale leader del torneo con uno score totale di -11 e un -6 di giornata frutto di otto birdie e due bogey. L’eroe della Ryder Cup 2012 precede di due colpi il sudafricano Christiaan Bezuidenhout e di tre il finlandese ...

Golf - European Tour 2019 : Andrea Pavan apre in testa il BMW International Open! Primo giro sospeso per oscurità dopo il maltempo : Fine senza fine del Primo giro al BMW International Open iniziato oggi a Monaco, in Germania. dopo una sospensione di tre ore per maltempo e minaccia di fulmini sul percorso, l’oscurità costringe l’organizzazione a fermare di nuovo tutto e chiudere le prime 18 buche domani mattina alle 7:30. Buone notizie per i colori italiani: Andrea Pavan è al comando, dopo aver girato in -6 (66 colpi) con un eagle, cinque birdie e un bogey nel ...

Golf - European Tour 2019 : sette italiani in Germania per il BMW International Open - Matt Wallace difende il titolo : Dopo la settimana dedicata allo U.S. Open, chiuso con la prima vittoria in carriera in un Major per lo statunitense Gary Woodland, il calendario dello European Tour riprenderà dalla Germania con il BMW International Open 2019. Il percorso del Golfclub Munchen Eichenried di Monaco di Baviera è stato completamente rinnovato per l’occasione, con consistenti modifiche che interessano soprattutto le superfici dei green alla ricerca di un maggiore ...

Golf – BMW International Open : Matt Wallace difende il titolo : In Germania Matt Wallace difende il titolo: sette azzurri in gara al BMW International Open Edoardo Molinari, Guido Migliozzi, Nino Bertasio, Lorenzo Gagli, Andrea Pavan, Filippo Bergamaschi e Renato Paratore, reduce dall’US Open sua prima esperienza in un major, scendono in campo al Golfclub München Eichenried di Monaco di Baviera, in Germania, dove si disputa il BMW International Open (20-23 giugno). Il tedesco Martin Kaymer e lo ...