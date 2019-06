Formula 1 – Hamilton grato alla squadra | Bottas insoddisfatto e Leclerc sorridente | le

Formula Uno - nel Gp di Francia è di nuovo doppietta Mercedes : Hamilton davanti a Bottas. Leclerc 3° - Vettel giù dal podio : Lewis Hamilton domina il Gp di Francia dal primo all’ultimo giro e conquista la sesta vittoria stagionale. La festa Mercedes è completata dal secondo posto di Valtteri Bottas, che ha vinto il testa a testa con il ferrarista Charles Leclerc per il secondo posto. Sebastian Vettel, che partiva in settima posizione, chiude al quinto posto. L'articolo Formula Uno, nel Gp di Francia è di nuovo doppietta Mercedes: Hamilton davanti a Bottas. ...

Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Francia di Formula 1 : Anche in Francia non c'è stata storia: la Mercedes ha vinto piazzando due piloti nelle prime due posizioni, davanti alle Ferrari

Formula 1 : Hamilton trionfa in Francia : 16.46 Solito dominio della Mercedes che centra l'ennesima doppietta nel Gp Francia Trionfo di Lewis Hamilton che precede Vallteri Bottas e allunga così nel Mondiale (+36 sul compagno di squadra).Sul terzo gradino del podio la Ferrari di Leclerc.Vettel chiude quinto,preceduto da Verstappen.Completano top ten Sainz, Ricciardo,Raikkonen,Hulkenberg e Norris Hamilton,scattato in pole,prende subito il largo davanti a Bottas e Leclerc.Il britannico,a ...

Formula 1 – Hamilton punge la Ferrari - Camilleri risponde : “ecco cosa dico a Lewis” : Louis Camilleri commenta la frecciatina di Lewis Hamilton lanciata alla Ferrari nel post qualifiche del Gp di Francia E’ tutto pronto al Paul Ricard per la partenza del Gp di Francia 2019. Alla vigilia della nuova gara della stagione, Lewis Hamilton ha lanciato una nuova frecciatina alla Ferrari. Il britannico della Mercedes, che ieri a Le Castellet ha conquistato la sua 86ª pole position, ha ‘accusato’ il team di ...

Formula 1 - Hamilton tagliente in conferenza stampa a Le Castellet : fischiano le orecchie della Ferrari : Il pilota della Mercedes non ha lesinato velenose frecciatine alla Ferrari nella conferenza stampa post qualifiche Lewis Hamilton ama affondare i suoi artigli sulla preda ferita, lo fa sia in pista che fuori, prendendosi la pole position numero 86 in Francia per poi lanciare le sue frecciatine velenose. Photo4/LaPresse E’ successo dopo le qualifiche di Le Castellet in conferenza stampa, dove l’inglese non ha risparmiato la ...

Formula 1 – Stoccata di Hamilton alla Ferrari - il britannico pungente : “nel mio team tutti concentrati…” : Lewis Hamilton ed i giochi psicologici: frecciatina del britannico alla Ferrari e Sebastian Vettel 86ª pole position di Lewis Hamilton oggi al Paul Ricard: il britannico della Mercedes ha conquistato il primo posto nelle qualifiche del Gp di Francia, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Valtteri Bottas ed il Ferrarista Charles Leclerc. Sabato amaro per Vettel in Francia: il pilota tedesco del team di Maranello non è riuscito a ...

GRIGLIA DI PARTENZA Formula 1/ Gp Francia : pole Hamilton - Vettel dietro le McLaren! : GRIGLIA di PARTENZA FORMULA 1 per il Gp Francia 2019 a Le Castellet: Hamilton in pole position, Leclerc terzo e Vettel dietro le McLaren.

Griglia di partenza Formula 1/ Gp Francia : Hamilton in pole position - Vettel ko : Griglia di partenza Formula 1 per il Gp Francia 2019 a Le Castellet: la lotta per la pole position vede sempre in primo piano Mercedes e Ferrari.

Formula 1 – Hamilton punzecchia Bottas e Vettel - lanciata la sfida a Leclerc [VIDEO] : Lewis Hamilton snobba Vettel e Bottas: il britannico lancia la sfida a Leclerc in vista del Gp di Francia di domani E’ Lewis Hamilton il poleman del Gp di Francia 2019: il britannico della Mercedes ha conquistato oggi la prima posizione della griglia di partenza della gara francese, seguito dal compagno di squadra Valtteri Bottas e dal ferrarista Charles Leclerc. Un risultato che fa sorridere Lewis Hamilton, che dopo quanto accaduto ...

Formula 1 – Hamilton ringrazia il team - Bottas si accontenta e Leclerc spera in una lotta in gara : le parole dei protagonisti delle qualifiche in Francia : Un Hamilton soddisfatto si congratula col team, Bottas pensa già alla partenza di domani e Leclerc spera in una bella battaglia: le parole dei protagonisti delle qualifiche del Gp di Francia 2019 86ª pole position per Lewis Hamilton oggi in pista al Paul Ricard: il britannico della Mercedes partirà domani dalla prima posizione in griglia al Gp di Francia 2019, seguito dal compagno di squadra Valtteri Bottas e da Charles Leclerc. qualifiche ...

Formula 1 : pole Hamilton nel Gp Francia : 16.12 Solito dominio della Mercedes che conquista la prima fila nel Gp di Francia. Lewis Hamilton è il più veloce e centra la 86.ma pole della carriera (3.a stagionale),davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. La Ferrari di Charles Leclerc apre la seconda fila:accanto al monegasco la Red Bull di Verstappen. A sorpresa quinto tempo per Norris che precede Sainz. Solo settima l'altra "rossa" di Vettel. Completano la 'top ten' Ricciardo, ...

Formula 1 – Manovra sbagliata nelle FP2 - Hamilton fa chiarezza : “ecco cosa ho fatto appena ho visto Verstappen” : Hamilton fa chiarezza in merito alla Manovra sbagliata nelle FP2: ecco quanto accaduto dal punto di vista del pilota Mercedes Nel corso delle FP2 corse ieri sul circuito del Gp di Francia, Lewis Hamilton è stato protagonist adi una particolare Manovra che lo ha fatto finire sotto investigazione. Hamilton ha perso il controllo della sua Mercedes alla Curva 4, finendo poi fuori alla Curva 5. Nel tentativo di rientrare in pista, la sua ...

Formula 1 – Toto Wolff ne è sicuro : “Lewis Hamilton si ritirerà a breve - ecco quando. Ha in mente solo una cosa…” : Toto Wolff parla del futuro di Lewis Hamilton e svela quanti anni di carriera restino ancora al pilota britannico: il campione del mondo della Mercedes ha un record da battere prima di ritirarsi Mettendo per un attimo da parte le polemiche riguardanti la vittoria del Gp del Canada, in casa Mercedes si guarda al futuro di Lewis Hamilton. Il pilota britannico, in scadenza il prossimo anno, ha tutta l’intenzione di raggiungere i 7 ...

Formula 1 – Hamilton graziato dai commissari in Francia - che frecciatine di Marko : “se dovessimo procedere con l’approccio di Montreal…” : Frecciatina di Marko ai commissari dopo la decisione presa in pista oggi nelle prove libere del Gp di Francia sull’investigazione di Lewis Hamilton, colpevole di aver ostacolato Verstappen Nel Circus si continua a discutere, della penalità di Vettel a Montreal, ma non solo: oggi i commissari del Canada hanno preso la loro decisione riguardo la sanzione al tedesco della Ferrari, ma adesso vengono criticati per il comportamento avuto ...