F1 | GP Francia 2019 | una perdita d’olio sulla Ferrari di Vettel nelle qualifiche? Si teme

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) E’ proprio il caso di dirlo: piove sul bagnato per la. Nel corso delledel GP di, ottavo round del Mondialedi F1, la settima piazza del tedesco della Rossa Sebastianaveva destato delle perplessità. Troppo brutta per essere vera la prestazione del teutonico, anche rispetto al suo compagno di team Charles Leclerc, terzo in griglia di partenza. Ecco che un’avaria tecnica ci dovrebbe essere stata, tale da giustificare una prova così sottotono del quattro volte iridato. In un primo momento si pensava ad un problema al cambio ma in realtà, come rivela la Gazzetta dello Sport, il problema sarebbe stato il motore endotermico (forse unad’olio), al punto da alimentare non poca concitazione nel corso del time-attack. C’è da chiedersi cosa possa accadere oggi, vista la criticità evidenziatamonoposto n.5, perché la resa ...

SkySportF1 : ?? Pole Position per Lewis Hamilton ?? 86^ Pole in carriera ?? I risultati: - SkySportF1 : ?? La Pole di @LewisHamilton e il 7° tempo di Vettel ???? @Anto_Giovinazzi in Top-10 ?? Così sono andate le qualifiche… - SkySportF1 : ?? Il presidente della FIA non ha dubbi ?? E dice la sua in prospettiva futura #SkyMotori #F1 #Formula1 #FrenchGP -