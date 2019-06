È successo in TV - 23 giugno 2014 | Giovanni Floris conduce l' ultima puntata di Ballarò

È successo in TV - 20 giugno 1991 : Cuando calienta el sol... (VIDEO) : La calda estate 1991 viene allietata da un varietà trasmesso su Rai 1 da due appuntamenti all'insegna della musica e del divertimento intitolato Cuando calienta el sol per la regia di Sergio Japino. E' suddiviso in due appuntamenti trasmessi rispettivamente il 20 e il 27 giugno di 28 anni fa ed è condotta da una coppia d'eccellenza: Raffaella Carrà e Gigi Sabani.Le particolarità che balzano subito all'occhio sono le due location scelte per il ...

È successo in TV - 19 giugno 2005 : Ilary e Totti convolano a nozze in diretta tv (VIDEO) : Non è solo il racconto di un matrimonio ma di un vero evento mediatico che ha coinvolto l'Italia intera il 19 giugno di 14 anni fa. Il binomio showgirl - calciatore allora riecheggiava a gran voce fra i salotti tv e i giornali di gossip, così Ilary Blasi e Francesco Totti diventano i protagonisti di un matrimonio speciale e atteso soprattutto dal piccolo schermo che si spinse fino alla diretta esclusiva della cerimonia.La basilica dell'Ara Coeli ...

È successo in TV - 18 giugno 2006 : Alba Parietti è Grimilde : È sì il nome della regina nemica di Biancaneve, ma è anche il nome della trasmissione condotta da Alba Parietti su Italia 1 il 18 giugno di 13 anni fa in prima serata: Grimilde. Anche l'impostazione scenografica dello studio per certi versi ricorda un suggestivo bosco di cristallo.La padrona di casa si trasforma anche in una graffiante confidente al servizio di donne del mondo dello spettacolo con le loro storie hanno scritto alcune delle ...

É successo in TV - 16 giugno 1989 : Loretta Goggi chiude Via Teulada 66 (VIDEO) : É il 16 giugno 1989, esattamente 30 anni fa chiudeva Via Teulada 66. No, ironicamente vi diciamo che non è solo un'indicazione stradale della storica via in cui è situato uno dei centri di produzione della tv pubblica, bensì il titolo di una trasmissione andata in onda su Rai 1 nella stagione televisiva 1988/1989 ed arriva dopo i successi di Pronto! Raffaella, Pronto! Chi gioca? e Pronto, è la Rai!. Era condotta da Loretta Goggi per la regia ...

É successo in TV - 15 giugno 2015 : si riunisce la coppia Rita dalla Chiesa/Fabrizio Frizzi per La posta del cuore : Il day-time estivo pomeridiano di Rai 1 4 anni fa vedeva un esordio e al contempo un gradito ritorno. La coppia formata da Rita dalla Chiesa e Fabrizio Frizzi si riunisce in video dopo aver lavorato insieme al programma per ragazzi Pane e Marmellata tra il 1985 e il 1986 su Rai 2.Il titolo della trasmissione scelto appositamente per i due conduttori ricalca la più classica delle rubriche leggere e spensierate: La posta del cuore. Lo chiamano ...

É successo in TV - 14 giugno 2013 : Mara Venier lascia La Vita in diretta : La data di oggi, 14 giugno, coincide con l'ultima puntata de La Vita in diretta anno 2018/19, ma si collega anche all'ultimo appuntamento dell'edizione 2012/2013, l'ultima in cui al timone del programma era presente Mara Venier. Il suo rientro in Rai da conduttrice avvenne proprio grazie al programma del day-time pomeridiano della prima rete Rai 3 anni prima, nel 2010, al fianco di Lamberto Sposini prima e di Marco Liorni poi.Dopo 3 anni di ...

È successo in TV - 13 giugno 2011 : Italia 1 porta in prima serata la vita 'Tamarreide' : Chi è il tamarro? Colui che esprime la propria personalità nel modo più sfacciato che l'umano può conoscere. La cafonaggine è il suo punto di forza, pregio e difetto che non ha paura di mettere in mostra. È proprio questo il leit motiv di Tamarreide, il reality show estivo di Italia 1 al suo esordio il 13 giugno 2011 in prima serata.Il meccanismo semplice del programma segue le orme del celebre docu-reality Jersey Shore in onda su MTV: ...

È successo in TV – 11 giugno 1993 : l'estate del gioco su Rai 2 : Qualche mese fa abbiamo parlato di una delle due edizioni de Il gioco dell'Oca, precisamente la seconda nella quale è arrivata pure la fine (ingloriosa), ma il suo vero inizio è datato 11 giugno 1993 in prima serata su Rai 263 caselle, un corpo di ballo composto da 8 ragazze Ochei (Ok), 2 ospiti vip da usare come jolly, 4 concorrenti, un solo vincitore: sono questi i numeri de Il Grande gioco dell’Oca – Stasera mi butto ’93, il nuovo varietà ...

È successo in TV – 10 giugno 1971 : Il disco per l'estate è condotto da Mike (VIDEO) : Storicamente, l'appuntamento saldo dell'estate televisiva è sicuramente Un disco per l'estate. La musica della bella stagione portata nel piccolo schermo era la vera attrazione della televisione che fu, portata nelle piazze e nei lidi più in voga. Come il Salone del Casinò de la Vallée di Saint Vincent dove Mike Bongiorno conduce la serata finale dell’ottava edizione di Un disco per l’Estate. La manifestazione, partita in radio il lunedì di ...

È successo in TV – 7 giugno 1993 : Gianni Riotta sostituisce Gad Lerner a Milano - Italia : È il 7 giugno 1993, Gianni Riotta debutta alla conduzione di Milano Italia, il fortunato talk politico in onda dal lunedì al giovedì su Rai3. La trasmissione era partita nel giugno del 1992, in pieno scandalo Tangentopoli, con la conduzione di Gad Lerner.Quest'ultimo, nonostante il successo, anche personale, ha deciso dopo un anno di lasciare la tv per tornare al giornalismo scritto, come vicedirettore a La Stampa.prosegui la letturaÈ ...

È successo in TV - 6 giugno 1984 : lo sceneggiato su Rai 2 : Il 6 e 7 giugno 1984 su Rai 2 viene trasmesso lo sceneggiato in due puntate La vigna di uve nere, tratto dall'omonimo romanzo di Livia De Stefani. Lo sceneggiato vede alla regia Sandro Bolchi, mentre la sceneggiatura è affidata a Lucio Mandarà. Nel cast Mario Adorf, Lea Massari, Giancarlo Dettori, Barbara Coli, Luigi Rosa e Anna Lelio.Uno sceneggiato dalla trama piuttosto cruda e coinvolgente racconta la storia di Casimiro Badalamenti, un ...

È successo in TV - 4 giugno 1955 : Giro a Segno con Raimondo Vianello e Ugo Tognazzi : Siamo sul Canale Nazionale (Rai1) ed è in corso il Giro d'Italia Ugo Tognazzi e Raimondo Vianello propongono Giro a Segno, un appuntamento in cui commentare e scherzare a seguito del Giro d’Italia 1956. I testi sono di Vianello, Tognazzi e Italo Terzoli, le musiche di Cosimo Di Ceglie.Il Giro d’Italia del 56 fu quello della bufera di neve sul Bondone, con corridori semiassiderati, e con Vianello e Tognazzi che, seguendo la tappa in moto, ...

É successo in TV - 3 giugno 1989 : i 34° David di Donatello in diretta su Rai 1 : Oggi nel passato ci rechiamo a sabato 3 giugno 1989, quando in prima serata su Rai 1 su Rai1 va in onda lo spettacolo Viva il Cinema – David di Donatello 1989. La cerimonia è realizzata in diretta dal Teatro delle Vittorie ed è condotta da Enrico Montesano (nella foto in alto con Nanni Loy durante uno sketch) e Gabriella Carlucci.Tra gli ospiti del prestigioso premio cinematografico anche Jodie Foster, premiata anche come Miglior attrice ...