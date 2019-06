Visco | Non si può vivere con l' incubo | del disavanzo Serve stabilità

Il governatore di Bankitalia Visco : “Non vivere con l’incubo del disavanzo - serve stabilità” : «Ci vuole fiducia e capacità di programmazione, non si può vivere sotto l’incubo del disavanzo che non asseconda la richiesta di stabilità dei mercati». L’ha detto il governatore di Bankitalia Ignazio Visco parlando al Foglio Tech Festival di Venezia. L’importante, ha poi aggiunto, «è stabilizzare l’economia, perché di fronte anche a una situazione...

Visco : “Spread ridicolo - riflette paura di uscita dall’euro. Imprese non investono - scoraggiate da politica” : “Sono preoccupato per la situazione economica italiana, ma speriamo che prevalga il buon senso”. Con queste parole, l’ex presidente del Consiglio Romano Prodi ha commentato il momento economico del paese a margine di un convegno su Keynes organizzato da Ispi. Insieme a lui c’era anche il governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco: “Le Imprese non investono, perché le aspettative nel medio e lungo periodo sono tali che scoraggiano ...

Ignazio Visco : "I mini-bot? Non sono la soluzione per il debito" : “I mini-bot sono pur sempre titoli di stato, piccoli ma lo sono. Non credo siano la soluzione per il nostro debito pubblico”, così il governatore della banca d’Italia Ignazio Visco ha risposto durante il suo intervento al festival dell’economia a Trento. Il riferimento è al via libera della Camera a una mozione che impegna il governo a varare un provvedimento per il pagamento dei debiti della pa alle ...

Conte : “Economia non arranca - siamo fuori da recessione. Visco? Impegno a crescita rispettando la finanza pubblica” : “L’economia non arranca, siamo fuori dalla recessione. Questo Governo perseguirà un disegno di crescita economica quale quello preannunciato nei documenti ufficiali, come il Def”. A rivendicarlo il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a margine della cerimonia per i cento anni della Oil in Campidoglio, commentando le parole di Ignazio Visco nel corso della relazione di Bankitalia. E ancora: “Vogliamo coniugare la ...

Visco : «Italia più povera senza l'Ue. Il taglio delle tasse non può pesare sul deficit» : La relazione del numero uno di Bankitalia: «Attenti a non aumentare il deficit e a tagliare l’Iva senza alternative»

Appello alla responsabilità di Visco. Questo debito non fa crescere e non ci sono scorciatoie : Roma. Per dirla con Wittgenstein, "le parole sono azioni". Un messaggio che in questa fase politica ed economica appare prezioso e che il governatore della Banca d'Italia ci ha tenuto a mandare al governo in occasione del suo discorso con le considerazioni finali, questa mattina a palazzo Koch. Visc

L'allarme di Visco dimostra che il problema dell'Italia non sono i litigi del governo : è il governo : Il compleanno del contratto di governo che si festeggia in questi giorni è anche l'occasione per ricordare un'altra ricorrenza: dal 16 al 25 maggio 2018, in meno di dieci giorni, il differenziale tra i titoli di stato italiani e tedeschi ha subito un'impennata di oltre 50 punti base e poi, da quel g