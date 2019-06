Torino | palazzo a rischio crollo per il maltempo I 70 inquilini non vogliono andare via

Torino - gattino rimane intrappolato ma nessuno può liberarlo perché palazzo è sotto sequestro : Il gatto si era infilato diversi giorni fa nel palazzo cadendo in uno dei garage sotterraneo da cui però non è più riuscito a uscire. Ora l'intero stabile è sotto sequestro e le entrate sono sigillate per evitare occupazioni abusive così nessuno può intervenire per tirarlo fuori. L'appello: "inviate email alle istituzioni per salvarlo"