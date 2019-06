Torino | Mazzarri gradimento totale per Simone Verdi | l’offerta di Cairo | la cifra

Tuttosport : Il Torino di Mazzarri vuole Verdi per supportare Belotti in attacco : Il Torino di Walter Mazzarri pensa a come rinforzarsi e sembra che guardi di buon occhio a Simone Verdi, trequartista del Napoli che viene da una stagione in cui, certo, non ha brillato. Mazzarri ha fatto il suo nome come rinforzo ideale per agire alle spalle di Belotti e aumentare il potenziale offensivo della squadra. Lo riferisce Tuttosport. Per Verdi c’è anche un interessamento da parte dell’Atalanta, che gradirebbe inserirlo ...

Calciomercato Torino - boom Cairo : super colpi per Mazzarri - l'11 è pazzesco [NOMI e DETTAGLI]

Formazioni ufficiali Torino-Lazio : le scelte di Mazzarri e Inzaghi : Formazioni ufficiali Torino – Lazio: le scelte di Mazzarri e Inzaghi Formazioni ufficiali Torino – Lazio| Tutto pronto per il terzo anticipo di questa 38a giornata di Serie A, il primo di questa domenica. Alle ore 15.00 scenderanno in campo Torino e Lazio. Entrambe le squadre hanno ormai poco da dire a questo campionato e per questo motivo ci aspettiamo tanti gol e tanto spettacolo. Senza troppi indugi andiamo a spulciare ...

Calciomercato Torino - le prime due richieste di Mazzarri per rafforzare la rosa : Calciomercato Torino, in casa granata si sta muovendo il ds Petrachi per accontentare Mazzarri in vista della prossima annata Il 3-5-2 di Walter Mazzarri è stato assorbito al meglio dalla truppa granata in questa stagione. Il Torino è arrivato ad un passo dalla qualificazione in Europa e di certo ci riproverà nella prossima stagione. Per farlo però servirà incrementare il tasso tecnico degli interpreti del modulo Mazzarriano, per farlo il ...

Empoli-Torino - Mazzarri : “non meritavamo un passivo simile” : “Sono dispiaciuto per la sconfitta perche’ non meritiamo un passivo simile, e’ vero che abbiamo commesso molti errori, ma abbiamo sempre cercato di fare la partita davanti a un avversario molto motivato e che si giocava contro di noi gran parte della propria stagione. Sul pareggio abbiamo provato subito a vincere e invece forse bisognava essere meno frenetici in quella fase di gara. Questo k.o. e’ un fulmine a ciel ...

Torino - Mazzarri : “Ad Empoli è quasi la finale delle finali…” : “Empoli-Toro è una finale? È quasi la finale delle finali, poi ce n’è un’altra con la Lazio. Se noi facciamo bene domani sono sicuro che faremo una grandissima gara nell’ultima di campionato anche contro la Lazio. È quanto mai importante domani fare una partita in linea come le ultime perché questa squadra di recente ha fatto delle cose straordinarie”. Così Walter Mazzarri, allenatore del Torino, parlando ai ...

Torino-Sassuolo - Mazzarri : “partita vinta in maniera rocambolesca” : “E’ stata la prima partita vinta dai miei giocatori in maniera rocambolesca in questo campionato straordinario. Quando sono andato in Europa League nel primo anno alla guida della Sampdoria avevamo fatto 59 punti. Noi oggi siamo gia’ a quota 60: questo la dice lunga sul lavoro che abbiamo fatto fin qui al Torino. I bilanci pero’ vanno fatti alla fine: cerchiamo di chiudere l’annata al meglio e di centrare ...

Torino - Mazzarri chiede di giocare le partite in contemporanea : “Per la regolarita’ del campionato sarebbe giusto giocare in contemporanea dalla quintultima fino all’ultima giornata”. Sono le dichiarazioni di Walter Mazzarri, allenatore del Torino che domani affronterà il Sassuolo alle 12.30. “Indipendentemente dalle esigenze televisive, le squadre che lottano con un obbiettivo di classifica dovrebbero giocare allo stesso orario – sottolinea il tecnico granata -. ...

Torino Sassuolo formazioni probabili - Mazzarri ritrova Moretti : Torino Sassuolo formazioni – Vuole ripartire il Torino dopo il pareggio esterno con la Juventus. La formazione granata punta a un successo con il Sassuolo per conquistare l’Europa. I neroverdi di De Zerbi, invece, vogliono onorare al meglio la fine del campionato e mantenere il decimo posto in classifica. Il rientro di Moretti, squalificato contro […] L'articolo Torino Sassuolo formazioni probabili, Mazzarri ritrova Moretti è stato ...

Torino - Mazzarri può rinnovare : Secondo quanto riportato nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport , il presidente Urbano Cairo starebbe pensando di rinnovare il contratto dell'allenatore: l'intenzione del patron granata è ...

Juventus-Torino - Mazzarri si rammarica : 'il pareggio brucia. Puniti per l'unica disattenzione su Cristiano Ronaldo' : L'allenatore del Torino, Walter Mazzarri, commenta con un po' di rammarico il pareggio ottenuto contro la Juventus: granata Puniti da Cristiano Ronaldo alla prima disattenzione Il gol iniziale di ...

Highlights Juventus-Torino 1-1 : VIDEO - gol e sintesi. Cristiano Ronaldo agguanta il pari nel finale. beffa per Mazzarri : Juventus e Torino hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la 35^ giornata della Serie A, il derby della Mole si è concluso senza vinti né vincitori. I granata hanno sognato a lungo la vittoria alla vigilia della commemorazione per i Caduti di Superga e hanno accarezzato i tre punti fondamentali in ottica Champions League ma purtroppo sono stati beffati nel finale. Gli uomini di Mazzarri sono passati in vantaggio al 18′ grazie al gol ...

Torino - Mazzarri : "Puniti da quel fenomeno di Ronaldo" : Walter Mazzarri commenta con grande rammarico il pareggio contro la Juventus che frena la corsa Champions del suo Torino . "L'unica volta che siamo stati meno attenti ci ha punito un fenomeno che è ...