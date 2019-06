Scossa di terremoto avvertita a Potenza DATI INGV

Terremoto in Francia - forte (e insolita) Scossa nel giorno del solstizio : case danneggiate : Terremoto, una forte scossa è stata registrata in Francia nel giorno del solstizio d'estate. Il sisma, di magnitudo 5.2, con epicentro nel dipartimento Maine-et-Loire nel nord-ovest della...

Terremoto - nuova Scossa in Calabria : paura tra Reggio e Vibo Valebtia nella notte del Solstizio d’Estate [LIVE] : nuova forte scossa di Terremoto in Calabria alle 23:25 di questa sera: epicentro tra tra Dinami, San Pietro di Caridà, Laureana di Borrello, Galatro, Giffone, Maropati, Melicucco, Cinquefrondi, Polistena, Feroleto della Chiesa e San Giorgio Morgeto, al confine tra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, tra Serre e Aspromonte. La scossa è stata distintamente avvertita nella piana di Gioia Tauro. nella zona è in atto un intenso sciame ...

Ennesima Scossa di terremoto in Calabria : sciame sismico nell'area fra Reggio e Vibo : Alle 11:15 una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 della scala Richter ha colpito nuovamente la zona di San Pietro di Caridà, fra le province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, interessata nelle ultime settimane da un lungo sciame sismico. L'evento, secondo quanto riferito dall'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), avrebbe avuto il suo esatto epicentro 3 chilometri a sudest del centro di San Pietro di Caridà, in provincia di ...

Terremoto in Indonesia : forte Scossa a Papua : Un Terremoto magnitudo 6.3 ha colpito Papua, in Indonesia: secondo l’Istituto geofisico statunitense USGS, il sisma si è verificato alle 17:24 UTC di ieri ed ha avuto epicentro a 245 km ovest da Abepura e ipocentro ad una profondità di 12 km. Non vi sono al momento notizie di vittime o danni. L'articolo Terremoto in Indonesia: forte scossa a Papua sembra essere il primo su Meteo Web.

Scossa di terremoto in Piemonte : avvertita nettamente a Pinerolo (Torino) : Una Scossa di terremoto si è verificata alle ore 22.58 di oggi in Piemonte. Dai dati diffusi dall'istituto di geofisica e vulcanologia italiano, si è trattato di una Scossa sismica di magnitudo...

Terremoto in Nuova Zelanda : settima forte Scossa in ultimi 4 giorni. E in Giappone 26 feriti per il sisma di martedì : Nuova scossa di Terremoto in Nuova Zelanda alle isole Kermadec. Il sisma, registrato alle 9,01 (ora italiana; 19.01 ora locale), ha avuto un'intensità di magnitudo 6.5 e si è...

Forte Scossa di terremoto in Giappone : 21 feriti - registrato tsunami : Il bilancio della Forte scossa di terremoto magnitudo 6.5 verificatasi in Giappone ieri è di 21 feriti lievi e nessun danno grave. Molte persone (un migliaio) sono state allontanate dalla costa a causa di un’allerta tsunami, successivamente rientrata. Oggi la situazione è tornata alla normalità: la maggior parte dei treni è tornata in funzione e l’elettricità è stata ripristinata (migliaia di utenze erano rimaste senza ...

Forte Scossa di terremoto in Giappone : allarme tsunami [DATI e MAPPE] : Un terremoto magnitudo Mwp 6.5 si è verificato sulla costa occidentale dell’isola di Honshu, in Giappone, alle 15:22:22 (22:22:22 ora locale) ad una profondità di 35 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. E’ stato emesso un allarme tsunami per le prefetture di Yamagata e Niigata e per l’area di Noto nella prefettura di Ishikawa. L'articolo Forte scossa di terremoto in Giappone: allarme ...

TERREMOTO CINA Scossa M 6.0 : 12 MORTI E 125 FERITI/ Sichuan - soccorsi difficoltosi : Violento TERREMOTO in CINA, nella provincia del Sichuan: il bilancio provvisorio è di 12 MORTI e 125 FERITI. Edifici crollati e strade danneggiate.