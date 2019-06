LIVE Scherma | Europei 2019 in DIRETTA | spadiste in semifinale! Attesa per gli sciabolatori

oasport

(Di sabato 22 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.17: In pedana Italia e Georgia. Cominciano Curatoli e Mardaleishvili. 12.12: Sarà Italia-Russia in semifinale. 35-31 per le russe contro l’Ucraina. 12.08: Alle 12.20 appuntamento con il quarto di finale della sciabola maschile tra Italia e Georgia. 12.04: Adesso l’Italia sfiderà la vincente di Russia e Ucraina. 24-24 prima dell’ultimo assalto. Anche in chiave medagliere sarebbe importante l’eliminazione delle russe. 12.03: ITALIA INDemolita l’Estonia per 45-29. Grandissima prestazione delle azzurre. 12.01: 43-28 per l’Italia. 11.57: Italia avanti 37-23. Adesso Clerici e Lehis. Ultimi tre minuti. 11.55: Sta dominando Fiamingo! 34-21 per l’Italia. Ormai le semifinali sono vicinissime. 11.54: Brava Rossella. L’Italia torna sul +10 (31-21) 11.52: 27-19 per l’Italia. Gli ...

