Cremona | uccide a coltellate la figlia di due anni poi cerca di togliersi la vita

(Di sabato 22 giugno 2019) Ha ucciso aladi soli due. Poi ha tentato dila. È successo sabato pomeriggio adove un uomo che lavora come operaio in una fabbrica ha commesso il delitto motivandolo con la rabbia per la separazione. Il 36enne ivoriano si era infatti da poco separato dalla moglie, con la quale viveva in un’altra abitazione assieme alla. Solo un mese fa si era trasferito al civico 4 di via Massarotti, il luogo teatro della tragedia. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, intervenuti con tre pattuglie, le motivazione dell’omicidio sarebbe appunto legata alla separazione della coppia. Sul posto sono intervenute anche un’ambulanza ed una automedica. L’uomo è stato trasportato in ospedale ed è attualmente piantonato dai militari. Sul luogo del delitto la Scientifica è impegnata nei rilievi. Una vicina di casa, come riporta il ...

