Siamo più onesti di quanto immaginiamo

Salvini a Washington : "Siamo il partner più attendibile degli Usa" : "Per me c'è l''Italia first' come c'e' l''America first'": con queste parole il vicepremier Matteo Salvini ha ribadito la "totale sintonia su come muoversi a livello a internazionale" con l'amministrazione Trump, dopo aver incontrato a Washington il segretario di Stato, Mike Pompeo, e il vicepresidente Mike Pence. Per quanto riguarda le vicende interne, Salvini ha chiarito che "l'obiettivo primario sarà abbassare le tasse, anche ...

Tuffi - Grand Prix Bolzano 2019 : Cagnotto-Dallapè seconde. Francesca : “Dobbiamo allenarci di più. Ma da novembre…”. Tania : “Non Siamo ancora pronte” : Work in progress, banale ma reale. Step by step, tuffo dopo tuffo, crescono o provano a farlo le mamme volanti Tania Cagnotto e Francesca Dallapè, che al rientro internazionale, dopo il secondo posto agli Assoluti di venti giorni fa, concludono con 261.30 punti (quasi 60 punti oltre la loro media abituale negli anni d’oro) per un argento al Grand Prix di Bolzano che tiene vivo il sogno Tokyo 2020; davanti a loro solo le cinesi Xiaohui ...

Siamo i più cattivi e paranoici d'Europa : Siamo il paese è più arrabbiato, più amareggiato, più cattivo Berlino, 13 giu - (Agenzia Nova) - Il governo populista formato da Lega e Movimento 5 Stelle (M5S), in carica dal primo giugno 2018, “non ha soltanto mutato il panorama politico in Italia, ma ha anche portato alla luce lati oscuri del pae

MotoGp – Petrucci rilassato dopo la vittoria al Mugello : “sono più leggero - adesso penSiamo al Montmelò” : Danilo Petrucci pronto per il Gp di Catalunya: le parole del ternano della Ducati alla viglia della gara del Montmelò Danilo Petrucci ha trascorso sicuramente una settimana da sogno dopo la sua prima vittoria in carriera, conquistata davanti al pubblico italiano, al Mugello. Il ternano della Ducati adesso che ha assaporato il dolce gusto della vittoria, anche se ha promesso di aiutare Dovizioso nella sua corsa al titolo Mondiale, potrebbe ...

Trattativa - il film su Rai 2. Freccero : “Siamo la rete più antimafia che c’è” : “Noi giovedì mandiamo in onda il film ‘La Trattativa’. È la prova provata che siamo la rete più antimafia di tutte“. A tre giorni dal caso scoppiato sull’ultima puntata di Realiti, Carlo Freccero, direttore di Rai 2, replica a quelle che definisce “pretestuose polemiche”. E lo fa annunciando la messa in onda del flm di Sabina Guzzanti sul Patto segreto tra boss di Cosa nostra ed esponenti delle ...

Il Papa : "Siamo più social ma meno sociali" : Durante l'omelia della messa di Pentecoste, Bergoglio evidenzia l'allarme delle divisioni all'interno della società: "C'è la tentazione di costruire nidi, gruppi, simile col simile: dal nido alla setta il passo è breve anche dentro la Chiesa".

Fifa - Infantino si gode la rielezione : “nessuno più parla di crisi - oggi Siamo simbolo di onestà e qualità” : Il presidente della Fifa ha parlato dopo la sua rielezione, avvenuta questa mattina per acclamazione “Questi 3 anni e 4 mesi non sono stati perfetti, ho senz’altro fatto degli errori ma oggi nessuno parla più di crisi, di ricostruzione, di scandali, oggi si parla solo di calcio“. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, rivendica i risultati ottenuti nella sua presidenza, nel corso del suo discorso di apertura del ...

Politiche di coesione e sviluppo territoriale : in Europa non posSiamo più aspettare : (A cura di Gianfranco Viesti, professore di Economia applicata presso l’Università di Bari)La geografia economica europea del XXI secolo è profondamente diversa da quella della fine del Ventesimo. La localizzazione delle imprese e del lavoro fra nazioni, regioni, città, e i flussi di investimento e di commercio sono profondamente mutati.Le radici di questi cambiamenti sono molteplici: da fattori strettamente politici, ...

Bankitalia - la relazione annuale di Visco : “Nullo sollievo del deficit se sale spread. Più poveri se penSiamo Ue un avversario” : “Limitarsi alla ricerca di un sollievo congiunturale mediante l’aumento del disavanzo pubblico può rivelarsi poco efficace, addirittura controproducente qualora determini un peggioramento delle condizioni finanziarie e della fiducia delle famiglie e delle imprese”. È uno dei passaggi chiave della relazione annuale di Banca d’Italia, illustrata dal governatore Ignazio Visco ammonendo sul “rischio di una ‘espansione ...

Vespe campionesse di logica : sono più intelligenti di quanto penSiamo : Deduzioni logicheVespe cartonaieGeometria perfettaIl primato delle VespeVespe, più intelligenti delle apiSocialità e intelligenza logicaQuestione di sopravvivenzaSe A è più grande di B, e B è più grande di C; allora A è più grande di C. È un semplice ragionamento logico che sappiamo fare tutti. E da oggi, siamo sicuri, lo sanno fare anche le Vespe. A dirlo è una ricerca appena pubblicata su Biology Letters da un gruppo di ricercatori ...

Mara Venier sul caso Prati : «Non ne posSiamo più - non si parla d’altro in Italia» : Mara Venier In queste settimane sul ‘caso Pamela Prati’ si è detto e scritto tanto. Se una parte del pubblico accorre numeroso non appena si accenni anche solo a tale vicenda, c’è anche chi non ne può più. Tra questi troviamo Mara Venier, la quale, nella puntata in cui ha salutato il pubblico di Domenica In, non ha potuto che ironizzare sul Marasma delle ultime settimane. L’occasione nasce quando, intervistando Romina Power, la conduttrice ...

Non ne posSiamo più! Maltempo in arrivo : weekend con temporali e temperature in calo : Anche il fine settimana vedrà tempo instabile a tratti perturbato questa volta per colpa di un vortice mediterraneo. Ancora Maltempo in vista. Non c'è tregua in questo maggio tormentato. Anche il fine settimana vedrà tempo instabile a tratti perturbato questa volta per colpa di un vortice mediterraneo. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo Edoardo Ferrara. --Sabato ritroveremo qualche rovescio o temporale al Nord, in primis su Alpi, Prealpi ...

Luigi De Laurentiis : «Siamo manager ma viviamo di passioni. E papà è più tifoso di tutti - ha i suoi rituali» : Luigi De Laurentiis racconta Aurelio sulle pagine della Gazzetta dello Sport in un’intervista a firma di Maurizio Nicita. Spiega quando ha deciso di rilevare il Napoli e come è cambiata la vita della famiglia con l’arrivo del calcio. «Mi colpì il fatto che per concludere quella operazione papà non volò a LosAngeles per la presentazione di un nostro importante film: “Sky Captain”. Capii che stava per cambiare anche la mia vita, se ...

Non Siamo più terroni di m…? Matteo Salvini sorpreso da nuovo selfiebeffa : Un ragazzo a Lecce oggi ha seguito l'esempio di Valentina, la ragazza di Baronissi che aveva sorpreso Salvini citando un'offesa contro meridionali che lui stesso aveva pronunciato. Il ministro era visibilmente irritato per l'ennesima contestazione. Continua la protesta dei giovani contro il vicepremier leghista Matteo Salvini: sempre più ragazzi, soprattutto minorenni, da Nord a Sud, sono stati contagiati dalla ‘moda' del selfie-trappola ...