Salvini archiviato sul caso SeaWatch | Posso chiudere i porti Per i giudici

(Di venerdì 21 giugno 2019) “Non fu sequestro ma semplicemente richiesta di ordine e regole? Bene! Prendo atto della decisione del Tribunale per i reati ministeriali di Catania, che haildelladel gennaio scorso. Processi e indagini non mi fanno paura, ma sono felice che anche la magistratura confermi che sinoalle navi pirata. Continuerò a difendere i confini”. Lo dice il ministro dell’Interno Matteo.Il tribunale dei ministro di Catania, accogliendo la richiesta delle procura distrettuale, hale posizioni del premier Giuseppe Conte, del vice premier Luigi Di Maio e del ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, sudelladel gennaio scorso. Dell’archiviazione della sua posizione aveva parlato già il ministro Matteo. La notizia ha trovato conferma in ambienti giudiziari.La ...

