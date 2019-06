Sabato Shopping | i consigli del 22 giugno

vanityfair

(Di venerdì 21 giugno 2019) Elettra per TwinsetElisabetta Franchi & Alighiero BoettiNike x Off-White per Serena WilliamsG-SHOCKCOTESkill OfficineFred Perry X Amy WinehouseTità BijouxBallyImperialLa bella stagione è finalmente esplosa con le sue giornate all’insegna del caldo e dei tramonti sempre più tardi. Con l’aumento delle temperature s’impenna la voglia di una bella rinfrescata al guardaroba con una proficua sessione di. Il weekend è senza dubbio il momento giusto per un serrato tour tra centri commerciali e boutique, e quindi eccoci pronti con la nostra rubrica ad hoc per aiutarvi a scegliere e tenervi aggiornati sui must have in arrivo nei negozi e online. LEGGI ANCHELodiscorso Certi che i nostri sforzi saranno apprezzati, vi segnaliamo le proposte di questo periodo, e, anzi, ve ne facciamo conoscere ben 10! Questa settimana tra capsule collection e ...

lordbacio : Stamattina mi sono fermato con lo scooter, ho scattato questa foto, dopo una bella sessione di shopping, mentre tor… - PromoGuidaBo : Sabato #22giugno appuntamento con #style4music a #CastelGuelfo The Style Outlets per vivere un’estate da vero prota… - _manuela_z_ : RT @radiopico: Manca ormai poco alla prima edizione 2019 di #MantovaVive in programma a #Mantova il #29giugno! Una notte estiva di shopping… -