Pubblicate nuove immagini per Dragon Ball Z | Kakarot

eurogamer

(Di venerdì 21 giugno 2019) Negli anni sono stati molti i titoli basati sulla licenza di, tuttavia la maggioranza di essi si sono sempre rivolti al genere picchiaduro, sembra che però il prossimo anno vedremo qualcosa di leggermente diverso.Come riporta Gamingbolt,Z:è infatti un videogioco di ruolo che ripercorre i primi scontri dell'arco narrativo della serie Z, recentemente il publisher Bandai Namco ha pubblicato alcune inediterelative al gioco. Al momento non è ancora chiaro fin dove si spingerà il plot narrativo, tuttavia saranno sicuramente presenti i momenti chiave dell'arco narrativo di Freezer. "Sviluppato da CyberConnect2, il gioco racconta la leggendaria storia diZ trasportando i giocatori in un'avventura indimenticabile in cui potranno sperimentare battaglie esagerate, completare diverse missioni e creare amicizie durature nel corso della propria ...

Eurogamer_it : Pubblicate nuove immagini per #DragonBallZ:Kakarot - CittadinidiTwtt : RT @AgidGov: ??#SPID nuovo tariffario per il mercato privato ??Approvate e pubblicate (determina n.166/2019)le nuove tariffe per service pro… -