Papa Francesco è atterrato a Napoli | l' abbraccio di Sepe a San Luigi

Papa Francesco è atterrato a Napoli : in elicottero nel parco del Virgiliano : Papa Francesco è atterrato a Napoli sul prato del parco Virgiliano. Niente Papamobile ad aspettarlo, ma un'auto blu che, in pochi minuti, da via Manzoni lo porterà direttamente in...

Papa Francesco nella città del dialogo : «Napoli capitale delle religioni» : Napoli aspetta il Pontefice. Questa mattina alle 9 Bergoglio atterrerà sul prato del parco Virgiliano. Niente Papamobile ad aspettarlo, ma un'auto blu che, in pochi minuti, da via Manzoni...

Papa Francesco in visita a Napoli nel giorno del Solstizio d’Estate : La citta’ di Napoli e’ in fermento per l’arrivo di Papa Francesco domani, in occasione del convegno La teologia dopo Veritatis gaudium nel contesto del mediterraneo, che si terra’ in mattinata alla pontificia facolta’ teologica dell’Italia meridionale, sezione san Luigi, a via Petrarca. La visita, in piena linea con il pontificato aperto e trasversale del pontefice argentino, si pone sulla scia del Documento ...

Papa Francesco a Napoli 21 giugno 2019 : orario - programma e traffico : Papa Francesco a Napoli 21 giugno 2019: orario, programma e traffico Papa Francesco sarà a Napoli domani, venerdì 21 giugno 2019, e la città partenopea si prepara ad accogliere il Pontefice. Il Comune ha infatti stabilito delle limitazioni di circolazione in alcune zone della città, che naturalmente renderanno più difficile del solito il traffico in diverse aree. Per questo motivo, andiamo a vedere il blocco traffico previsto, gli orari e le ...

Papa/ Davanti al terremoto la debolezza di Francesco è stata la sua forza : A Camerino, sui luoghi del terremoto dove tutto si è fermato, Francesco ha pregato in silenzio, con l'elmetto. L'abbraccio più grande

Terremoto - Papa Francesco pagherà la costruzione di un centro comunitario e una nuova chiesetta a Ussita : “Il Papa pagherà la costruzione di un centro comunitario e di una chiesetta nel comune distrutto di Ussita“. Lo ha detto mons. Francesco Massara, arcivescovo di Camerino, intervenuto nella trasmissione di Tgcom24 “Stanze Vaticane”, al termine della visita del Papa nel comune marchigiano colpito dal Terremoto. “Francesco ci sostiene anche in questo modo” ha detto l’arcivescovo, “e’ un segno ...

Papa Francesco tra i terremotati di Camerino : “nessuno si scordi di voi” [FOTO] : Dalle casette dei terremotati fino alla zona rossa, con tanto di caschetto protettivo in testa. Tra un abbraccio e una parola di conforto Papa Francesco si immerge nella realtà di Camerino, storico borgo delle Marche fortemente danneggiato dal sisma. A tre anni di distanza la situazione non è cambiata di molto e il Santo Padre invita le istituzioni a non spegnere le luci sull’accaduto. “Sono qui a pregare con voi Dio che si ricorda ...

Terremoto - Papa Francesco a Camerino : “Le case finiscono in macerie - ma Dio si ricorda di noi” : “Di fronte a quello che avete visto e sofferto, di fronte a case crollate e a edifici ridotti in macerie, viene questa domanda: che cosa è mai l’uomo? Che cos’è, se quello che innalza può crollare in un attimo? Che cos’è, se la sua speranza può finire in polvere? Che cosa è mai l’uomo?“: queste le parole di Papa Francesco pronunciate oggi in occasione della messa che sta tenendo a Camerino in provincia di Macerata. “La risposta ...

Papa Francesco a Camerino - nelle casette dei terremotati : “Situazione si risolva subito” : Papa Francesco è in visita a Camerino, città del Centro Italia che ha duramente subito le conseguenze del terremoto del 2016. Visitando le strutture abitative emergenziali ha rivolto un messaggio alle famiglie che ci vivono: "Sono vicino a ognuno di voi e prego per voi perché questa situazione si risolva il più presto possibile. Grazie per la pazienza e per il coraggio".Continua a leggere

Papa Francesco oggi a Camerino - un abbraccio ai terremotati : Papa Francesco oggi visiterà Camerino, in provincia di Macerata, per incontrare la popolazione colpita 3 anni fa dal terremoto in Centro Italia. L’arrivo è previsto al Centro sportivo dell’Università di Camerino poco prima delle 9. Dopo l’accoglienza delle autorità civili ed ecclesiastiche locali, come prima tappa il Papa si recherà alle Sae, le “casette”, per incontrare alcune famiglie. In seguito visiterà la ...

Papa Francesco incontra Landini - ma non Salvini. La polemica di Libero : Il quotidiano Libero, diretto da Vittorio Feltri, bacchetta Papa Francesco reo di aver ricevuto il segretario della Cgil Maurizio Landini, ma non il segretario della Lega e vicepremier, Matteo Salvini.Libero scrive:Pare che Matteo Salvini non lo voglia ricevere. Ma Papa Francesco trova tempo e modo per accogliere altri ospiti in Vaticano. Gli ultimi? Una delegazione della Cgilguidata dal segretario generale, Maurizio Landini, e della ...

Papa Francesco comunista? Non riceve Matteo Salvini ma la delegazione Cgil guidata da Landini : Pare che Matteo Salvini non lo voglia riceve. Ma Papa Francesco trova tempo e modo per accogliere altri ospiti in Vaticano. Gli ultimi? Una delegazione della Cgil guidata dal segretario generale, Maurizio Landini, e della Flai-Cgil (il sindacato dei lavoratori agro-alimentari), insieme all’Associazi

Clima - Papa Francesco : “I poveri soffrono maggior impatto della crisi ambientale” : “Sono i poveri che soffrono il peggior impatto della crisi Climatica. Come dimostra l’attuale situazione, i poveri sono coloro che sono più vulnerabili agli uragani, alla siccità, alle inondazioni e agli altri eventi Climatici estremi. Perciò si richiede sicuramente coraggio per rispondere al grido sempre più disperato della terra e dei suoi poveri”: lo ha dichiarato Papa Francesco nel discorso con i vertici delle Compagnie Petrolifere ...

Papa Francesco teme un complotto : "Chi parla alle mie spalle" - attacco al cuore del Vaticano : Si sente accerchiato, Papa Francesco. In Vaticano, in molti, non condividono le sue decisioni e le sue aperture. La vicenda è nota. E il fatto che senta il fiato sul collo, il Pontefice lo ha confermato con quanto detto ieri, giovedì 13 giugno, nel corso di un incontro con i nunzi. A questi ultimi h