Inghilterra-Romania | Europei Under21 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

(Di venerdì 21 giugno 2019) Siamo giunti alla terza giornata anche nel girone C degliunder 21, che quest’oggi vedrà un attesissimo confronto tra due formazioni ricche di talento,l’di Solanke e ladi Hagi, che si daranno battaglia in un vero e proprio spareggio per il primo posto. Il fischio d’inizio sarà alle ore 18.45, presso lo Stadio Dino Manuzzi di Cesena, e a trasmettere la partita sarà la Rai, sul canale Rai 2, rigorosamente in diretta, con lo streaming disponibile gratuitamente sulla piattaforma Rai Play. Il programma della partita:under-21 Ore 18.45 Danimarca-Austria Rai 2, Rai Play Le probabili formazioni:(4-2-3-1): Radu, Stefanu, Nedelceauru, Rus, Manea. Baluta, Nedelcu, Coman, Hagi, Man, Puscas(4-2-3-1): Gunn, Dasilva, Clark-Salter, Tomori, Wan-Bissaka, Gibbs ...

