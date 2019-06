Formula 1 – Mattia Binotto chiude il caso Vettel | “delusi per la Ferrari | i tifosi e

sportfair

(Di venerdì 21 giugno 2019)ilriguardante la penalizzazione diin Canada: il team principal dellataglia corto mostrando però tutta la sua delusione per l’esito del giudizio sul ricorso presentato alla scuderia di Maranello Amarezza e delusione, sono questi i sentimenti che dominano il mood in casaa Le Mans. In attesa che, magari, i risultati in pista regalino qualche motivo per sorridere, tiene banco la decisione dei commissari in merito al ricorso presentato dalla scuderia di Maranello sulla penalizzazione inflitta ain Canada. Nonostante sia stata accetta la possibilità di presentare nuove prove che avrebbero dovuto provare ‘l’innocenza’ del tedesco, una volta valutate telemetrie e immagini fornite dalla, il Colleggio dei Commissari non ha cambiato idea confermando la penalizzazione del pilota teutonico e la ...

