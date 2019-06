Dl Crescita | la Camera approva la fiducia con 288 sì Salta il trasferimento della

Dl Crescita - ok della Camera a fiducia : 18.18 La Camera ha approvato la fiducia che il Governo ha posto sul decreto legge Crescita con 288 voti a favore, 181contrari e 3 astenuti. L'Assemblea procederà quindi all'esame degli oridini del giorno e al voto finale (il testo deve passare in Senato)

Decreto Crescita - Camera vota la fiducia con 288 sì e 181 contrari. Il testo torna al Senato : va convertito entro il 29 : La Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sul Decreto legge Crescita con 288 voti favorevoli, 181 contrari e 3 astenuti. Il testo è tornato in Auladopo l’approvazione di una decina di modifiche in commissione. Il testo dovrà ora passare al Senato ed essere convertito in legge entro il 29 giugno, pena la decadenza. Stralciata, dopo le polemiche, la norma che trasferiva la titolarità dei Fondi sviluppo e coesione alle Regioni. Nei ...

La Camera oggi al voto sul decreto Crescita : ecco gli emendamenti e le novità al disegno di legge : oggi la Camera voterà la fiducia sul decreto Crescita, dopo un iter di scontri, emendamenti e rinvii. Il testo dovrà poi passare all'esame in Senato ed essere convertito in legge entro il 29 giugno, pena la scadenza. Vediamo qualcuna fra le principali novità e modifiche al decreto, dal Salva-Roma, al fondo per Radio Radicale e le norme per contrastare l'evasione fiscale.Continua a leggere

Conti pubblici - Conte alla Camera dopo il vertice di governo : “In Ue Crescita non può più essere antitetica alla stabilità” : dopo quasi un’ora è finito il vertice economico a palazzo Chigi tra il premier Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini e il ministro dell’Economia Giovanni Tria. alla riunione non hanno preso parte i tecnici del ministero Economia e finanza. Scopo dell’incontro era definire una linea nella trattativa sulla procedura d’infrazione dell’Unione europea per eccesso di debito pubblico. dopo ...