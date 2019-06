Da lunedì con WINDAY potremmo avere la possibilità di ottenere GB aggiuntivi in modo

Giochi 2026 : lunedì Conte a Losanna - Cio incalza Stoccolma : Ci sara' anche il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, lunedi' a Losanna dove il Cio assegnera' i Giochi olimpici invernali 2026, per i quali sono in corsa Milano-Cortina e Stoccolma-Aare. La competizione per aggiudicarsi le olimpiadi invernali e' ormai alle battute finali. E mentre le 'diplomazie' sono al lavoro per conquistare voti, nuovi dubbi emergono sul dossier di Stoccolma, con la richiesta, da parte del Cio - apprende l'Ansa - di un ...

Ascolti TV | lunedì 17 giugno 2019. Appuntamento al Parco (14.6%) batte Vasco (13.8%). Chernobyl 1.2%. I debutti di Rai1 : Poletti 18.4% - Marangoni 15.3% - Diaco 9.9% - Convertini-Marzoli 16.4% (presentazione 13.7%) : Sandra Milo in Io e Te Nella serata di ieri, Lunedì 17 giugno 2019, su Rai1 il film Appuntamento al Parco ha conquistato 2.974.000 spettatori pari al 14.6% di share. Su Canale 5 lo speciale dedicato a Vasco Rossi Siamo Solo Noi – 6 come Sei ha raccolto davanti al video 2.550.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Rai2 l’incontro degli Europei Under 21 Germania-Danimarca ha interessato 1.240.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su ...

Roma - Totti dice addio : lunedì la conferenza stampa : addio Totti- Francesco Totti dirà addio alla Roma in maniera definitiva dopo 27 anni. L’ex capitano giallorosso, come anticipato nei giorni scorsi, parlerà in conferenza stampa lunedì e spiegherà le cause della sua decisione. Come evidenziato dal “Corriere dello Sport”, Totti sarebbe amareggiato. Questo che trascrive “Sportmediaset“. Progetto lontano dalle sue aspettative? addio De Rossi […] L'articolo Roma, ...

Guida Tv lunedì 17 giugno Vasco Rossi su Canale 5 con il documentario del concerto : Programmi tv di lunedì 17 giugno – Cosa c’è stasera in tv?Rai 1 ore 21:30 Appuntamento al parcoRai 2 ore 20:50 Germania – Danimarca Europei U.21Rai 3 ore 21:20 Prima dell’alba – La RampaCanale 5 ore 21:40 Siamo Solo Noi – Vasco (leggi qui)Rete 4 ore 21:25 Quarta repubblicaItalia 1 ore 21:20 Tower Heist: colpo ad alto livelloLa7 ore 21:15 La Grande fugaTv8 ore 21:25 The Karate Kid – La leggenda ...

Per l’acconto Imu in scadenza lunedì 17 giugno valgono le aliquote dell’anno scorso : Attenzione alle doppie pertinenze, alle categorie catasatali e alle norme se si ha acquistato l’immobile nel 2019. La scadenza per il versamento è lunedì 17 giugno. Ecco le cose da sapere per evitare di fare errori o di essere inadempienti rispetto all’imposta sugli immobili...

Totti al passo d’addio dalla Roma - lunedì conferenza al Coni : Ha deciso di dimettersi, di lasciare la Roma, che e' stata casa sua, ma che ultimamente, smessi gli scarpini e indossate giacca e cravatta, non sentiva piu' tale. Francesco Totti spieghera' lunedi' i motivi che lo spingono a troncare il rapporto trentennale coi colori giallorossi. Lo fara' con una conferenza stampa convocata al Salone d'onore del Coni, lontano quindi da Trigoria ma a due passi dallo stadio Olimpico. E lo fara' proprio nel giorno ...

Totti lascia la Roma : nessun ruolo da protagonista - lunedì la conferenza stampa d’addio : Francesco Totti pronto a lasciare la Roma: nessun ruolo di livello nella dirigenza e zero voce in capitolo nella scelta di allenatore e ds, l’ex numero 10 lunedì dirà addio in conferenza stampa Non l’ha mai abbandonata da giocare, è pronto a farlo da dirigente. Francesco Totti è ad un passo dall’addio alla Roma che, salvo stravolgimenti degli ultimi giorni, dovrebbe avvenire nella giornata di lunedì, nella quale è stata fissata una ...

Ascolti tv - dati Auditel lunedì 10 giugno : la finale del Grande Fratello 16 vince con 3.3 milioni : Chiude in bellezza Grande Fratello 16 su Canale 5 che con la finale ha vinto la prima serata del 10 giugno con 3.301.000 telespettatori totali e il 22,17% di share. Su Rai1, invece, sono stati 2.525.000 i telespettatori interessati alla serata benefica di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi, condotta da Carlo Conti, che ha segnato il 12,3% di share. Ascolti tv prime time Quanto alle inchieste di ‘Report’ su Rai3 gli ...

