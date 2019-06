Csm | tutti con Mattarella Sarà vero?

Csm - oggi tutti parlano di riforma ma nessuno ha capito cosa non ha funzionato : di Riccardo Mastrorillo Quello a cui assistiamo basiti e angosciati in questi giorni sul fango che ha colpito il Consiglio Superiore della magistratura è uno spaccato evidente del decadimento estremo della società nel nostro Paese. La società è fatta di relazioni, alcune volte di relazioni “pericolose”, ma quello che è evidente è l’ineleganza di alcuni comportamenti. Uso il termine “inelegante”, non perché vi siano questioni estetiche di mezzo, ...

Carlo Nordio spara contro la magistratura : "A casa tutti i giudici Csm dopo la riforma del Consiglio" : Devono andare a casa tutti i giudici del Csm e i nuovi vanno sorteggiati per spezzare l'intollerabile rapporto con la politica. Carlo Nordio, ex procuratore aggiunto di Venezia, negli anni Ottanta protagonista delle indagini sulle Brigate rosse venete e poi negli anni Novanta con Tangentopoli, in un

In prigione,in prigione. Una volta si diceva "chi è senza peccato scagli la prima pietra", ma Bennato molto tempo dopo Kafka, aveva capito che il metodo migliore per andare in prigione era non aver fatto niente

Il caso Csm apre la crisi dentro l'Anm : tutti contro Magistratura Indipendente : All’Anm si apre la crisi. Area, Unicost e Autonomia e Indipendenza hanno chiesto la “convocazione urgente” di una riunione con all’ordine del giorno il rinnovo della giunta guidata da Pasquale Grasso.La ragione è il documento approvato ieri dalla corrente del presidente dell’Anm, Magistratura Indipendente, che ha invitato i consiglieri autosospesi per lo scandalo nomine a rientrare al Csm. Una presa di ...

Csm - il ministro della Giustizia Bonafede : “Tutti dobbiamo cominciare a lavorare a una riforma”. Salvini : “È urgente” : Una riforma del Csm. L’inchiesta di Perugia – deflagrata nei giorni scorsi sulle toghe romane – potrebbe portare a breve a un cambiamento radicale del Consiglio superiore della magistratura. “Tutti dobbiamo cominciare a lavorare a una riforma del Csm, del resto era scritto nel contratto di governo. dobbiamo riflettere sulla possibilità di intervenire sul sistema elettorale. Più che i commenti in questo momento servono ...

L'Anm : "Via dal Csm tutti i togati coinvolti nell'inchiesta - non basta l'autosospensione" : “L’autosospensione non basta, i magistrati coinvolti nella vicenda delle nomine si dimettano”. Pasquale Grasso, presidente dell’Anm, lancia un messaggio forte dopo la bufera che sta sconvolgendo il potere giudiziario, partita dall’inchiesta dei pm di Perugia su Luca Palamara. Le sue parole arrivano all’indomani del plenum straordinario del Csm, in cui il vicepresidente Ermini aveva invocato un “riscatto ...