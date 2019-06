Coppa America | il Giappone ferma l’Uruguay | doppia rimonta | in gol Suarez

calcioweb.eu

(Di venerdì 21 giugno 2019) E’ andata in scena un’altra partita valida per la, la competizione sta entrando sempre più nella fase decisiva, ottima prestazione delche hato il ben più quotato Uruguay sul risultato di 2-2. Nel primo tempo Miyoshi a sorpresa porta in vantaggio gli asiatici, poi la reazione dell’Uruguay che trova il pareggio su rigore da Suárez. Nella ripresa ancorain avanti con lo stesso Miyoshi, pochi minuti dopo ci pensa Giménez a ristabilire la definitiva parità. Assalto finale dell’Uruguay che però non serve per conquistare bottino pieno. In attesa della seconda partita del girone, tra Cile ed Ecuador, l’Uruguay continua a guidare la classifica con 4 punti., Duvan Zapata regala la vittoria alla Colombia: Argentinata dal Paraguay CLASSIFICA: Uruguay 4 Cile 31 Ecuador 0 L'articolo...

sscnapoli : Coppa America, il Brasile pareggia con il Venezuela nella seconda giornata. #Allan in panchina ????… - acmilan : ?????????? #CopaAmérica It’s Match Day for Zapata and the Cafeteros: ¡Vamos Cristian! ??? Questa notte tocca alla Colomb… - DiMarzio : La #CopaAmerica di Luis #Muriel è già terminata: infortunio con la #Colombia, rottura del legamento collaterale -