Concorso Polizia Penitenziaria 2019 | 754 posti | pubblicata la banca dati | dal 9 al 25

Concorso Polizia 2019 : bando 1515 posti in Gazzetta. Requisiti e domanda : Concorso Polizia 2019: bando 1515 posti in Gazzetta. Requisiti e domanda Buone notizie per chi attende il maxi Concorso Polizia 2019 finalizzato al reclutamento di 1515 allievi agenti della Polizia di Stato. Il bando di Concorso è riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale e in rafferma annuale in servizio o in congedo. Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi ed Esami lo scorso 4 giugno 2019. La ...

Concorso Polizia Penitenziaria 2019 - 754 posti : dal 9 al 25 luglio le prove. Tutte le informazioni : E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando per il reclutamento di 754 allievi agenti del Corpo di Polizia Penitenziaria. Il Concorso, indetto con decreto lo scorso 11 febbraio, ha lo scopo di potenziare il quantitativo di personale in servizio presso l’amministrazione Penitenziaria. La domanda per il Concorso Polizia Penitenziaria doveva essere inviata entro e non oltre il 6 aprile. Dopo il rinvio, il 4 giugno è stato ...