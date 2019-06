Concorso navigator | due candidati su tre non si sono presentati

blogo

(Di venerdì 21 giugno 2019) Alper, le figure che andranno a supporto dei centri per l’impiego, hanno partecipato 19.587sui 53.907 attesi. In buona sostanza, secondo i dati forniti da Anpal Servizi, duesu tre, pur avendo presentato domanda, non siper sostenere i tre giorni di prove previsti a Roma. Di coloro i quali hanno superato la prova, ora, ne saranno scelti uno su sei:infatti 3.000 i posti in totale per i. Gli assunti, secondo quanto previsto dalla legge voluta dal Movimento 5 Stelle, andranno a supportare i centri per l’impiego in modo tale da poter svolgere al meglio le attività previste dal Reddito di Cittadinanza.: duesu tre non sié stato pubblicato su Polisblog.it alle 22:09 di Thursday 20 June 2019

