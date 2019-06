Wind propone 100 GB a 9 | 99 euro e Huawei P30 Lite a 1 | 99 euro ad alcuni clienti

Wind propone ad alcuni clienti mobile Internet senza limiti su rete fissa e una SIM con 100 Giga a 16 - 99 euro : Wind ha dato il via ad una nuova iniziativa dedicata ad alcuni clienti ricaricabili mobile, ai quali viene proposta la possibilità di attivare la rete fissa ad un prezzo speciale L'articolo Wind propone ad alcuni clienti mobile Internet senza limiti su rete fissa e una SIM con 100 Giga a 16,99 euro proviene da TuttoAndroid.

Wind propone questa opzione di sicurezza a soli 0 - 99 euro al mese : Tra le iniziative pensate da Wind per i suoi già clienti ricaricabili vi è anche quella che prevede l'attivazione dell'opzione Wind Security PRO. Ecco tutti i dettagli

Fate il pieno di internet : Wind propone 50 GB gratuiti e un'offerta speciale : Oltre 100.000 premi, 50 giga di internet e una promozione dedicata ai dipendenti (o ex dipendenti) ItalGas: numerose sono le novità di Wind dedicate ai consumatori che necessitano di molti GB di traffico dati. MyWind: 50 GB per 7 giorni A partire da oggi 14 maggio, molti utenti stanno ricevendo una notifica direttamente dall'applicazione ufficiale

Wind propone un piano All Inclusive Easy Pay con offerte personalizzate ad alcuni già clienti : Wind ha dato il via ad una nuova iniziativa dedicata ad alcuni suoi già clienti e in virtù della quale viene offerta la possibilità di attivare All Inclusive Easy Pay