Tir tampona minivan! Disabile muore catapultato fuori dall’abitacolo

(Di giovedì 20 giugno 2019) Un drammatico incidente stradale è costato la vita a un pensionatolungo la strada regionale 354 Latisana-Lignano, in provincia di Udine. La vittima era seduto nei sedili posteriori e non aveva la cintura allacciata, è stato sbalzato letteralmentedall'abitacolo dopo il violento impatto. Nell'incidente ferita gravemente anche la moglie, trasportata in ospedale in elisoccorso, e l'altra coppia che viaggiava con loro per andare al mare. Sul posto in poco tempo son accorsi i sanitari ma per la vittima, un vicentino di 70 anni, ormai non c'era già più nulla da fare ed è stato possibile solo accertarne il decesso.