Strage di Viareggio | Moretti e altri manager condannati in appello

(Di giovedì 20 giugno 2019) Raffaello Binelliferroviaria di(29 giugno 2009) I vertici di Trenitalia, Rfi e Ferrovie dello Statoanche inper ladi, che dieci anni fa costò la vita a 32 persone. In aula, a Firenze, i familiari delle vittime La Corte d'di Firenze ha condannato Mauro, ex amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana ed ex ad di Ferrovie dello Stato, a 7 anni di carcere per ladidel 29 giugno 2009, costata la vita a 32 persone. Sei anni a Michele Mario Elia, ex ad Rfi, e Vincenzo Soprano, ex ad Trenitalia. Leggi l'articolo su L'Arno.it. Pererano stati chiesti 15 anni e mezzo di condanna, per Elia 14 anni e mezzo In Aula al palazzo di giustizia di Firenze c'erano i familiari delle vittime, giunti appositamente da. Tutti indossavano una maglietta bianca. Profonda la commozione. ...

