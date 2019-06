Rai2 perde Rocco Schiavone | la terza stagione in onda su Rai1 Anteprima Blogo

blogo

(Di giovedì 20 giugno 2019) Chi di 'furto' di serie tv ferisce, di 'furto' di serie tv perisce. Si potrebbe semplificare così, con un po' di ironia, quanto sta per succedere in Rai. Secondo quanto apprende, infatti,starebbe perre. La fortunata fiction con Marco Giallini protagonista, infatti, dovrebbe essere promossa su. Il processo inverso di quello che ha coinvolto (non senza tensioni - Lucio Presta ne sa qualcosa) nei mesi scorsi The Good Doctor: la primasu, la secsu, per forte volontà del direttore Carlo Freccero.Ladella serie italiana incentrata tratta dalle opere letterarie di Antonio Manzini dovrebbe debuttare sulla rete ammiraglia della tv pubblica lunedì 25 novembre. Il 16 dicembre l'ultima puntata., lainsu) pubblicato su TVBlog.it 20 ...

