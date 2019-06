Quotazione metalli più preziosi del mondo | quali sono e quanto valgono

termometropolitico

(Di giovedì 20 giugno 2019)piùdelCi occupiamo normalmente delle oscillazioni del prezzo dell’oro, che del resto rappresenta da bene il bene rifugio per eccellenza sul mercato mondiale, una riserva di valore particolarmente importante soprattutto nei momenti di incertezza e di crisi. Tuttavia non c’è solo l’oro come metallo prezioso. Ma diversi altri, anche più rari edell’oro stesso. Tra i più noti, e l’unico a valere oggi meno dell’oro stesso, vi è il platino. Non si trova facilmente in purezza, ma è associato ad altri, come ferro, rame, nichel, o l’oro stesso. Ha comunque la sua utilità per apparecchi scientifici e nell’odontotecnica. Il suo valore è andato calando negli anni fino agli attuali 815 dollari all’oncia. Si era toccato i 1500 nel 2014. Più costoso ...