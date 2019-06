Non acquistate una telecamera Nest usata | potrebbe spiarvi

Cyberpunk 2077 : giubbotto del gioco in vendita a 400 dollari - CD Projekt : "Non acquistatelo" : Cyberpunk 2077 è sicuramente uno dei giochi più attesi dell'E3 2019, il titolo può vantare infatti già da ora una nutrita schiera di fan che non vedono l'ora di mettere le mani sul titolo, tant'è che il giubbotto del gioco viene venduto in rete a cifre folli, ma andiamo per ordine.CD Projekt RED, in occasione dell'E3, ha regalato ai propri visitatori un giubbotto reversibile con il logo di Cyberpunk 2077. Ebbene, presto detto, ora il giubbotto ...