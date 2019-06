Morto Philippe Zdar dei Cassius | aveva prodotto Daft Punk | Beastie Boys e Kanye West

tvzap.kataweb

(Di giovedì 20 giugno 2019)Cerboneschi, in artedei, ètragicamente in seguito a una caduta accidentale dalla finestra di un piano alto di un edificio di Parigi (che pare contare ben diciannove piani). Il musicista52 anni e, da più di trenta, era coinvolto nel progetto musicale, fondato nel 1988 insieme con il collega e compagno di mille avventure Boom Bass, deejay del duo, all’anagrafe noto come Hubert Blanc-Francard. Isono stati una delle punte di diamante del cosiddetto ‘French touch’ ein particolarelavorato a lungo anche come produttore, collaborando con dei giganti della musica comee Phoenix. View this post on Instagram 7 days a week and 9 hours a day, 8576 words an hour, Words of wisdom and words of freedom, 367 shitty jokes & 432 disfunctional ...

repubblica : È morto Philippe Zdar, metà dei Cassius, duo parigino pioniere dell'elettronica [news aggiornata alle 11:39] - repubblica : È morto Philippe Zdar, metà dei Cassius, duo parigino pioniere dell'elettronica - La_Longue : RT @RumoreMagazine: #dallarete Il producer francese #PhilippeZdar aveva 52 anni ed era metà del duo #Cassius -