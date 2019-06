Mercato Napoli | torna di moda il difensore iberico | vuole lasciare il suo club

forzazzurri

(Di giovedì 20 giugno 2019) Ilriflette su Alejandro Grimaldo in rotta con il Benfica. Ilspagnolo non ha prolungato il suo accordo con illusitano. Non c'è l'accordo per il prolungamento del contratto e il calciatore sta pensando ad un addio. Grimaldo è stato individuato da Carlo Ancelotti come sostituto di Mario Rui dato i partenza, é un profilo che interessa molto al. Nei prossimi giorni potrebbe esserci una proposta per convincere il promettente.

