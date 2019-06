Marco Paolini | Vi racconto cos' è successo la notte dell' incidente | ma ancora non

huffingtonpost

(Di giovedì 20 giugno 2019) “Undici mesi dopo quel giorno non è cambiato molto. Posso provare a capire me stesso. Ma non riesco a perdonarmi”. A quasi un anno dalla tragedia, e con una condanna a un anno di reclusione, sospesa per la condizionale,torna su cosa successe lain cui tamponò un utilitaria gettandola fuori strada, uccidendo una donna. Da allora, il regista e attore vive con il peso di avere causato una perdita irrimediabile. E per la prima volta racconta - al Corrierea Sera - passo passo quei giorni che hanno segnato la sua vita.“Era il pomeriggio di martedì 17 luglio’anno scorso. Il sabato prima avevo finito uno spettacolo, “Il calzolaio di Ulisse” al Teatro Romano di Verona. Tre serate, precedute da un intenso periodo di prove. Era andata bene a parte la tosse. Arrivava mentre ero sul palco. Ogni tanto. Disturbava. ...

paologabi : Gian Antonio Stella intervista Marco Paolini. @Daniele_Manca ringrazialo - vincenzocarbo : Struggente, intensissima intervista a Marco Paolini a pagina 20 del Corsera di oggi. Fare i conti con la propria coscienza e con il perdono. -