Google One offre il noleggio di un film su Google Play a prezzo scontato

La nuova estensione di Google Chrome per contrassegnare i siti sospetti : Sundar Pichai, CEO di Google parla di Google Chrome (foto: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images) Google ha lanciato una nuova estensione del suo browser Chrome che consente di contrassegnare i siti internet sospetti, inserendoli così nell’indice di navigazione sicura della società. Assieme alla nuova estensione, Google ha lanciato un nuovo avviso interno a Chrome che attiva un blocco prima di visitare un sito che può potenzialmente ...

Nokia terrà tutti i dati dei suoi smartphone in Finlandia grazie a Google Cloud : Nokia ha stretto una partnership con Google Cloud e CGI per migrare i dati di tutti i suoi smartphone in un server in Finlandia entro il 2020, con lo scopo di aumentare la sicurezza dei dati e migliorare gli aggiornamenti. L'articolo Nokia terrà tutti i dati dei suoi smartphone in Finlandia grazie a Google Cloud proviene da TuttoAndroid.

Google abbraccia OnePlus 7 - 7 Pro e 7 Pro 5G : ecco il supporto ad ARCore : Il colosso di Mountain View mantiene un elenco di dispositivi Android e iOS supportati da ARCore e tutti i nuovi dispositivi OnePlus sono stati aggiunti a questo elenco, incluso il fantastico OnePlus 7 Pro. OnePlus 7 ed entrambi i modelli standard e 5G di OnePlus 7 Pro ora sono compatibili con la libreria ARCore di Google e si aggiungono agli altri smartphone del produttore da OnePlus 3T portando a otto il numero totale di dispositivi OnePlus ...

Dove ho parcheggiato l’auto? L’assistente di Google ricorda la posizione per voi - basta chiedere : Alzi la mano chi non ha mai dimenticato Dove aveva parcheggiato l’auto. In un grande centro commerciale, in città o in aeroporto, si rischia di spendere ore a ritrovare il veicolo per rincasare. Per evitare brutte avventure basta servirsi dell’assistente di Google, che vi ricorda appunto Dove avete parcheggiato l’auto. Funziona anche in Italia, e per fruire dei suoi servigi il prezzo da pagare è attivare la condivisione della ...

Il Controller Stadia entra a far parte di Google Store Italia : 69 euro con spedizione da novembre : Il Controller Stadia costa 69 euro, ma sarà disponibile a partire da novembre. Per cui, di fatto, viene data la possibilità di preordinarne uno L'articolo Il Controller Stadia entra a far parte di Google Store Italia: 69 euro con spedizione da novembre proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3a è lo smartphone più venduto su Amazon negli Stati Uniti : Da Amazon arriva una buona notizia per Google ed in particolare per Google Pixel 3a, uno degli ultimi smartphone lanciati dal colosso di Mountain View L'articolo Google Pixel 3a è lo smartphone più venduto su Amazon negli Stati Uniti proviene da TuttoAndroid.

Google Stadia : requisiti e verifica connessione : Presentata a marzo alla Game Developers Conference, Google Stadia è pronta a cambiare per sempre l’industria del gaming. Quest’ultima farà il suo debutto a partire da novembre 2019 e sarà da subito disponibile anche in leggi di più...

Google Opinion Rewards testa negli USA una scansione migliorata degli scontrini : Google Opinion Rewards, l'app che premia gli utenti attraverso brevi sondaggi, introduce negli USA una nuova fuzione per la gestione degli scontrini. L'articolo Google Opinion Rewards testa negli USA una scansione migliorata degli scontrini proviene da TuttoAndroid.

Le icone colorate del Material Theme arrivano nella Ricerca Google sul desktop : A marzo Google stava testando le icone del Material Theme per le varie categorie della Ricerca Google. Questa modifica grafica ora è ampiamente diffusa quando si visita Google.com sul desktop. nella pagina dei risultati, i nove filtri di Ricerca sono ora accompagnati dalle icone: Tutto, Notizie, Video, Mappe, Immagini, Shopping, Libri, Voli e Finanza. L'articolo Le icone colorate del Material Theme arrivano nella Ricerca Google sul desktop ...

Autosync for Google Drive prova a rimpiazzare la sincronizzazione con Google Foto : L'app non è stata pensata per rimpiazzare pienamente il sistema esistente: offre una sincronizzazione bidirezionale tra lo smartphone e Google Drive L'articolo Autosync for Google Drive prova a rimpiazzare la sincronizzazione con Google Foto proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera porta la modalità HDR+ Enhanced a 48 megapixel su ASUS ZenFone 6 : Grazie alla versione modificata di Google Fotocamera, ASUS ZenFone 6 è il primo smartphone ad avere la modalità HDR+ Enhanced a 48 megapixel. L'articolo Google Fotocamera porta la modalità HDR+ Enhanced a 48 megapixel su ASUS ZenFone 6 proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 4 sarà simile ai prossimi iPhone : (Foto: Google) A sorpresa ci pensa Google stessa a svelare qualche particolare in più su Pixel 4 e sul suo design, con un tweet apparso nella serata di ieri sul canale ufficiale @madebyGoogle. Si può leggere: “Bene, visto che sembra che ci sia un po’ di interesse, eccolo! Aspettate di vedere cosa può fare” e l’hashtag toglie ogni dubbio sul protagonista dell’autoleak. Well, since there seems to be some interest, ...

Google Home e Chromecast quasi inutilizzabili da tempo per alcuni utenti e la soluzione latita : Pensate ad un Google Home oppure ad un Chromecast privati di buona parte delle capacità smart: esatto, sarebbero sostanzialmente inutili L'articolo Google Home e Chromecast quasi inutilizzabili da tempo per alcuni utenti e la soluzione latita proviene da TuttoAndroid.