Gli italiani trovano utile confrontare online gli imbianchini della propria città

Salvini - Di Battista a La7 : “Non è fascista ma conformista - perché al posto deGli italiani ha scelto Radio radicale” : “Nel mio libro Politicamente scorretto (edito da Paper first) scrivo di quando ho mandato un sms a Salvini dicendogli questo: ‘Molla Berlusconi, mollalo sul serio non solo il partito ma i costumi e gli usi del berlusconismo”. L’ha raccontato Alessandro Di Battista, ex deputato ed esponente del Movimento 5 stelle durante la puntata di Otto e mezzo su La7. “Per me Salvini – ha proseguito – non è fascista ...

Torino - niente sorveGlianza speciale per due antagonisti italiani che si erano uniti ai curdi : La richiesta era arrivata dalla Procura per cinque torinesi che avevano combattuto in Siria. Per altri tre disposto un supplemento di accertamenti

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : "Giovanni Toti - il 65 per cento deGli italiani non lo voterebbe" : Non ci sono buone notizie per Giovanni Toti. Da tempo si parla del suo progetto L'Italia in crescita ma il suo soggetto politico non passa la prova dei numeri. Secondo il Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà, su Raitre, un nuovo partito guidato dal governatore ligure non raccoglierebbe consensi suf

Sondaggi politici Demos : l’autocollocazione politica deGli italiani : Sondaggi politici Demos: l’autocollocazione politica degli italiani La politica è morta perchè i leader sono diventati più importanti dei partiti che rappresentano. E’ questa una delle frasi che trova più spazio nei commentari politici dei quotidiani e non solo. Un modo come un altro per dire che anche i pilastri ideologici che sorreggono i suddetti partiti sono crollati con loro. E questo nonostante sui social, al bar e a messa ...

Classifica Moto3 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Canet ancora in vetta ma Gli italiani sono in scia : Una grande stagione si preannuncia per il Mondiale Moto3 2019. La minima cilindrata è da sempre quella che suscita le più grandi emozioni e in casa Italia si spera che Lorenzo Dalla Porta, Dennis Foggia o, perché no, Romano Fenati possano regalare l’iride al Bel Paese. E’ ovvio che il ritorno del centauro ascolano ha suscitato grande emozione nel paddock, dopo quello che è accaduto l’anno passato in Moto2, con la squalifica e ...

"Povertà immaginaria : ecco perché". Vittorio Feltri lapidario : cosa non vi dicono sui soldi deGli italiani : "I depositi bancari italiani in maggio sono ulteriormente aumentati: più 3 e rotti per cento. E si confermano i più alti d’Europa. Povertà immaginaria". Lo twitta Vittorio Feltri. Oggi Libero ha pubblicato un pezzo sul tema. Crescono i prestiti alle famiglie, calano i prestiti alle imprese. Diminuis

Gian Marco Centinaio - il ministro al forum di Leggo : «Dopo un anno do 6 - 5 al governo e 7 a Conte. Roma è in pessime condizioni. Il salario minimo costa troppo. Manovra correttiva? Mai le mani nelle tasche deGli italiani» : Gian Marco Centinaio, ministro del turismo e delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Conte, è stato ospite della redazione di Leggo, dove, insieme ai giornalisti e al...

Atenei miGliori al mondo - quelli italiani guidati ?dal Politecnico di Milano : Francesca Bernasconi Il Politecnico entra nella top 150. Il Mit si conferma l'università migliore al mondo per l'ottavo anno di fila Il Politecnico di Milano è la prima università in Italia e ed entra nella top 150, diventando il 149esimo istituto migliore del mondo, scalando ben 7 posizioni rispetto alla graduatoria dello scorso anno. È quanto emerge nella classifica mondiale Qs World University Rankings che, per il 2020, inserisce ...

Sondaggi politici Demopolis : autonomia differenziata - no dalla maggioranza deGli italiani : Sondaggi politici Demopolis: autonomia differenziata, no dalla maggioranza degli italiani All’indomani dell’ottimo risultato ottenuto dalla Lega alle europee, Matteo Salvini ha riproposto sul tavolo delle priorità di governo l’autonomia differenziata per quelle regioni che l’hanno richiesta negli ultimi anni. In pole ci sono due regioni a trazione verde, il Veneto di Luca Zaia e la Lombardia di Attilio Fontana, senza ...

Italian Lives - come cambia la vita deGli italiani : «Italiani popolo di santi, poeti e navigatori» si diceva un tempo. Ma è ancora così nel millennio dei social network, delle migrazioni e delle esplorazioni su Marte? Una risposta arriverà da “Ita.Li. – Italian Lives, Indagine sui corsi di vita in Italia”, progetto di ricerca del dipartimento di Sociologia e ricerca sociale dell’Università di Milano-Bicocca, in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) e la società di ...

Maturità 2019 - per 6 italiani su 10 l'esame è un incubo ricorrente. Ecco come affrontarla al meGlio : L'ansia dilagante, gli sguardi della commissione, la tensione che si fa largo tra il caldo e i banchi non appena le buste del Ministero vengono aperte. L'esame di maturità è senza alcun dubbio un momento di passaggio in grado di segnare indelebilmente la vita di ognuno, tanto che per 6 italiani su 10 continuerebbe a riapparire in sogno. A sottolinearlo è una ricerca di GuidaPsicologi.it, secondo cui il ricordo della ...

La ricchezza deGli italiani all’estero perde 43 miliardi nel 2018 (-20%) : Spariscono dal monitoraggio 43 miliardi tra attività finanziarie, oro e beni mobili. In attesa della sanatoria sul contante prosegue il flusso di capitali verso altri Paesi...

La Lega torna a spingere sulle Autonomie - ma la maggioranza deGli italiani è contraria : Mentre la Lega torna ad incalzare sull'Autonomia differenziata, l'istituto di ricerca Demopolis ha condotto un'indagine sul tema da cui è risultato che il 53% dei cittadini sarebbe contrario. L'opinione pubblica appare divisa sia a livello regionale che a livello politico: ad essere favorevoli al regionalismo differenziato infatti sono per la maggior parte cittadini del Settentrione ed elettori del Carroccio.

Rai - Luigi Di Maio : “Fuori i partiti dalla Tv pubblica oppure taGliamo il canone aGli italiani” : Il capo politico del Movimento 5 Stelle è tornato su un tema caro al suo partito: "Serve subito approvare una legge per spezzare il legame tra la politica e la Rai - ha annunciato Luigi Di Maio - La tv pubblica è dei cittadini, che pagano il canone, non dei politici. O approviamo subito la nostra legge oppure tagliamo il canone"