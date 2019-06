Genoa | risoluzione consensuale per Prandelli | “vado via senza rimpianti Piatek? Non ho

sportfair

(Di giovedì 20 giugno 2019) L’allenatore di Orzinuovi ha firmato ladi contratto con il, esprimendo poi le sue idee sulla stagione scorsa Cesareha firmato lacon il, l’allenatore di Orzinuovi chiude così il suo capitolo in rossoblù, terminato con una salvezza complicata raggiunta solo all’ultima giornata. Spada/LaPresse Da contratto, la permanenza in Serie A avrebbe significato rinnovo automatico per un altro anno, manon rientrava più nei piani di Preziosi: “me ne vadoe non mi sono mai pentito di aver accettato questa sfida che è stata molto difficile” le parole diin conferenza stampa. “Ma questa è una piazza straordinaria. Futuro? Dal futuro in questo momento non voglio nulla. Voglio ritrovare un po’ di serenità e vedere il calcio in maniera più distaccata.? Non ho avallato ...

ItaSportPress : Genoa, Prandelli a Pegli: ultimo saluto prima della risoluzione del contratto - - infoitsport : Empoli, UFFICIALE: risoluzione consensuale con Andreazzoli. C'è il Genoa - infoitsport : Risoluzione consensuale tra l'Empoli e Andreazzoli: il Genoa l'aspetta -