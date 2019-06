FIFA 19 GLOBAL SERIES | Battuto il record di spettatori

gamerbrain

(Di giovedì 20 giugno 2019) Electronic Arts e la Fédération Internationale de Football Association () hanno comunicato che le EA SPORTS19hanno ottenuto 61 milioni di views totali da parte del pubblico di tutto il mondo, con un aumento del 24% rispetto alla scorsa edizione, per un totale di oltre 682 milioni di minuti visualizzati, dato annuale superiore del 60% rispetto alle precedenti. L’enorme crescita del pubblico è stata frutto del coinvolgimento di 17 campionati ufficiali contro gli 8 della scorsa edizione, oltre che della prima eChampions League in collaborazione con la UEFA che ha incoronato NYC Chris come primo campione del torneo e della prima edizione dellaeNations Cup. Brent Koning,Competitive Gaming Commissioner ha dichiarato: Siamo entusiasti di vedere ...