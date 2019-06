Di chi la tv non può più fare a meno | ovvero chi può offrire ancora qualcosa al pubblico

Il tribunale Ue cancella le tre strisce di Adidas : "Non sono un marchio" : Anna Muzio Respinto il ricorso dell'azienda: il logo "non costituisce un carattere distintivo" Le tre strisce parallele di scarpe, tute e cappellini Adidas non sono sufficientemente identificative del marchio e non possono quindi essere registrate. Quanto meno non nell'Ue. Lo ha stabilito il tribunale dell'Unione europea. Il motivo? Le tre bande costituiscono un «normale segno figurativo» e il logo non ha «acquisito, in tutto il ...

Battesimo di Archie - e non solo. Tutte le volte che la regina (Elisabetta) ha dato forfait : Al matrimonio di Gabriella Windsor - 18 maggio 2019

Kate Middleton e quello chignon adatto alle spose estive

Live - Non è la d'Urso - chiesti 60mila euro per l'ospitata di Pamela Prati? Gli sms lo confermano : Ancora Pratigate, ancora Live - Non è la d'Urso. Dopo le rivelazioni dell'ex-avvocato di Pamela Prati, Irene della Rocca, secondo la quale mai sarebbero stati richiesti dei soldi per la partecipazione della showgirl sarda alla penultima puntata del talk show di Canale 5, Barbara d'Urso ha ribadito la propria versione dei fatti, dati alla mano.Se fino a poche ore prima della trasmissione, Pamela Prati sarebbe stata ben conscia che non avrebbe ...

Pagelle Italia-Polonia 0-1 Under21 in DIRETTA : chiesa non basta - azzurrini sottotono a Bologna : Termina 0-1 allo Stadio Dall’Ara il confronto tra Italia e Polonia, secondo match del girone A degli Europei Under21 2019. Una brutta prestazione quella offerta dai nostri portacolori che peccano di lucidità e vengono puniti alla prima occasione dalla formazione avversaria. Decide infatti Bielik al 40′. Un riscontro che qualifica alle semifinali e alle Olimpiadi di Tokyo 2020 i nostri avversari mentre per i calciatori di Luigi DI ...

LIVE Italia-Turchia 1-2 volley femminile - Nations League 2019 in DIRETTA : 23-25 - non riesce la rimonta delle azzurre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-5 SOROKAITE STAMPA ISMAILOGLU! 6-5 MURO DI DANESI! Karakurt non passa! 5-5 MAGIA DI BOSETTI! L’azzurra trova il tocco del muro dopo uno scambio interminabile 4-5 Secondo primo tempo consecutivo di Gunes 4-4 Bosetti mette a terra il punto ma tantissima fatica per le azzurre… 3-4 Primo tempo di Gunes, la Turchia sembra più convinta 3-3 Yilmaz impeccabile in diagonale 3-2 ...

Vitamina D - integratori non ridurrebbero il rischio di infarto e ictus : la ricerca : Un team di ricerca internazionale guidato da scienziati dell'Università Statale del Michigan e del Brigham and Women's Hospital di Boston ha determinato che gli integratori di Vitamina D non riducono il rischio di eventi cardiovascolari e ictus. Gli scienziati hanno condotto una meta-analisi su 21 studi randomizzati per un totale di oltre 83mila partecipanti.Continua a leggere

Il chitarrista Tom Morello non ama i selfie sul palco : ecco come viene punito il fan insistente : Il chitarrista dei Rage against the machine e un tempo degli Audioslave, Tom Morello, non ama particolarmente i selfie. E non ne ha fatto mistero con i fan, invitati sul palco di un festival nell’Illinois: “Se mi mettete il telefono in faccia sul palco, lo getto via” li ha avvisati. Così quando un fan ha comunque alzato il suo smartphone per immortalare il momento, Morello ha afferrato il cellulare e lo ha gettato tra il ...

Maturità 2019 - Nando Dalla chiesa : “Tema su mio padre? Mi sono commosso. Di mafia nei libri di scuola non si parla mai” : “Mi sono commosso“. Così, ai microfoni di Radio24, Nando Dalla Chiesa, professore di Sociologia della criminalità organizzata all’Università degli Studi di Milano, commenta una delle tracce della prova di Maturità, incentrata sulla figura del padre, il Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso da Cosa nostra assieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente Domenico Russo. ...

Live-Non è la D'Urso - fine anticipata : Barbara su IG 'Ho chiesto di andare in vacanza' : Barbara D'Urso ha spiazzato tutti con un annuncio inaspettato nel suo ultimo post su Instagram. Lady Cologno, infatti, ha annunciato che il programma Live-Non è la D'Urso sarebbe dovuto durare due puntate in più rispetto a quanto previsto attualmente. La conduttrice, però, ha ribadito di aver chiesto esplicitamente a Publitalia di terminare un po' prima in modo da andare in vacanza anticipatamente. Questa sera ultimo appuntamento di Live, doveva ...

Quella dimenticanza di non poco conto nella traccia su Dalla chiesa : Esame di maturità. Prima prova scritta. Due tracce parlano di mafia. nella Tipologia A ( Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano), la traccia porta a “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia, romanzo incentrato su alcuni omicidi di mafia. nella Tipologia C ( Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su temi di attualità), la traccia ricorda la drammatica vicenda del generale Carlo ...

Rai - Salvini : “Basta mega stipendi e produzioni esterne per favorire amici degli amici. Licenziare chi non lavora” : “E’ arrivato il momento, sulla Rai, di entrare nel merito dei veri cambiamenti: tagliare i megastipendi, ridiscutere anche il modello organizzativo della Rai premiando i tantissimi lavoratori interni che sono professionisti eccellenti e non si capisce perché occorra sempre affidarsi ad agenti e produzioni esterne da milioni e milioni perché magari tizio è amico di caio. Merito anche nella Pubblica amministrazione e nella Rai. Chi non ...