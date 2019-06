liberoquotidiano

(Di giovedì 20 giugno 2019) Milano, 20 giu. (Adnkronos/Labitalia) - "Se si vuole fare il salario minimo per i lavoratori subordinati, allora noi diciamo che ci deve essere anche l'per i. Non mi piacerebbe vedere un mondo del lavoro di serie A e uno di serie B, con il salario minimo per i lavoratori

TV7Benevento : Calderone: 'Equo compenso per professionisti'... - fisco24_info : Calderone: 'Equo compenso per professionisti' : - Le_Valentinois7 : New post: 'Calderone: 'Equo compenso per professionisti' ' -