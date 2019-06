Non ci arrendiamo! A 37 anni Gianpiero ha un sarcoma raro (Di giovedì 20 giugno 2019) Gianpiero Saglimbene ha 37 anni, due figli piccoli, di 6 e 7 anni, e una carriera avviata nell'Esercito italiano. Una vita, dunque, tranquilla, quella vissuta con la sua famiglia in Friuli, dove lavora, che però è stata improvvisamente devastata da una notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere: qualche anno fa gli è stato diagnosticato un sarcoma molto raro e aggressivo, il sarcoma desmoplastico a piccole cellule rotonde, che negli ultimi mesi si è aggravato arrivando allo stadio terminale. Per poterlo salvare, offrendogli le migliori cure anche al di fuori dei confini nazionali, la moglie Barbara ha lanciato una raccolta fondi su Facebook che in pochissimi giorni ha raggiunto la cifra record di 600mila euro, sufficiente a farlo volare negli Stati Uniti, dove potrebbe trovare una speranza di sopravvivenza. (Di giovedì 20 giugno 2019)Saglimbene ha 37, due figli piccoli, di 6 e 7, e una carriera avviata nell'Esercito italiano. Una vita, dunque, tranquilla, quella vissuta con la sua famiglia in Friuli, dove lavora, che però è stata improvvisamente devastata da una notizia che nessuno avrebbe mai voluto ricevere: qualche anno fa gli è stato diagnosticato unmoltoe aggressivo, ildesmoplastico a piccole cellule rotonde, che negli ultimi mesi si è aggravato arrivando allo stadio terminale. Per poterlo salvare, offrendogli le migliori cure anche al di fuori dei confini nazionali, la moglie Barbara ha lanciato una raccolta fondi su Facebook che in pochissimi giorni ha raggiunto la cifra record di 600mila euro, sufficiente a farlo volare negli Stati Uniti, dove potrebbe trovare una speranza di sopravvivenza.

Nonostante la raccolta sia andata a gonfie vele, le notizie in arrivo dall'ospedale Columbia University Medical Center, che la moglie aveva contattato, non sono delle migliori: il dottor Kato Tomoaki, famoso per aver inventato una procedura chirurgica chiamata "Whipple" per questo genere di patologie, ha detto che le condizioni di Gianpiero sono troppo gravi per poter essere sottoposto ad un intervento così delicato. Nonostante ciò, Barbara e i suoi figli non si arrendono. "Cerchiamo altrove – hanno scritto su Facebook -, non ci fermiamo".