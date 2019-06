liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Vicenza, 19 giu. (AdnKronos) - “È impensabile che nel 2019 si possa ancora finire in Rianimazione ‘per colpa’ di una sbucciatura a un ginocchio. Purtroppo queste sono le conseguenze delledei No vax e di una cattiva politica che per troppo tempo ha assecondato le loro teorie. L’obbligo vaccin

TV7Benevento : Vaccini: Moretti (Pd), colpita dal tetano a 10 anni, basta assecondare follie no vax... -