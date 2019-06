Si è ferita ad un ginocchio cadendo e ha contratto il tetano | bimba ricoverata in gravi

meteoweb.eu

(Di mercoledì 19 giugno 2019) Unadi 10 anni della provincia di Verona è statanel reparto di rianimazione pediatrica dell’ospedale di Borgo Trento, dopo essere stata colpita da infezione da. La piccola, secondo quanto si è appreso, non risulterebbe vaccinata e quindi non era stata sottoposta alla profilassi antitetanica. Ieri l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha confermato il ricovero della bambina, precisando però che la prognosi è riservata. Le notizie che trapelano sono pochissime, quel che è certo è che oggi la bambina è ancorain terapia intensiva pediatrica al Polo Confortini dell’ospedale di Verona. Lo riferiscono fonti dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona precisando che le condizioni della piccola paziente sono stazionarie e la prognosi resta riservata. La piccola avrebbel’infezione ...

